喝咖啡提神、配八卦是每日必備？「McCafé新品可頌」成絕配神隊友

▲街訪突擊隊上街頭了解民眾喝咖啡的習慣與喜好。（圖／取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

喝咖啡提神、聊八卦已成為台灣人生活中不可或缺的一部分，不僅是在早餐、下午茶隨時來一杯，甚至還出現Good night Coffee的新風氣，街訪突擊隊走上街頭訪問血液裡富含咖啡因的「啡常男女」，了解眾人喝咖啡的習慣及喜好，並透過盲測試吃McCafé法式新品「穀物可頌」，一探最真實的好感度。

▲▼透過訪問發現喝咖啡是眾人生活的小確幸。

隨機街訪路人喝咖啡的時機及杯數，發現多數人都會在早上、下午來一杯咖啡，也有人為了提神得喝到5~6杯才夠。品嚐美味的咖啡時，經常悠閒地和同事聊些八卦、時事，或坐在咖啡廳內，看看路人享受Coffee time的放鬆氛圍，是生活中很重要的小確幸。

然而，喝咖啡絕對少不了來份小點心做搭配，有民眾精闢分析，若喝加奶的咖啡，就適合搭配口感清爽的點心，若是喝黑咖啡則會想搭配口味濃郁的甜點，像是麵包、蛋糕…等，用甜甜的滋味來平衡咖啡的苦味，也有人認為搭配可頌麵包帶來滿滿飽足感，更對味。

▲盲測試吃McCafé新品可頌獲得好評。

究竟誰是咖啡神隊友呢？街訪突擊隊拿出「McCafé新品可頌」試試看大家的反應，有人說聞起來香氣十足，有現烤麵包的味道、穀物香氣也很足；有人說吃起來酥酥脆脆卻又帶有Q彈口感，也有人說酥脆口感和咖啡真的很搭，看來大多數的民眾都對這款全新的McCafé多穀可頌有著一致好評。

▲麥當勞McCafé多穀可頌美日新鮮烘焙，享受一秒到法國的Chill感。

麥當勞McCafé多穀可頌是由法國直送來台的高品質麵團，經由當日新鮮烘焙後，在表面上灑上藜麥及亞麻籽，咬下瞬間感受到酥軟香鬆，每口咀嚼都有淡淡的麵香滿溢唇齒之間，口感則是一層一層滿滿的酥脆感，麵包體還有Q彈嚼勁，這時再配上一杯醇厚順口的McCafé，阿拉比卡香氣繚繞味蕾，搭配可頌更顯完美。

▲到McCafé來杯咖啡搭配點心享10元折扣。

現在就到麥當勞McCafé來杯咖啡再搭配當天新鮮烘焙的McCafé烤法點，享受一秒飛到法國的Chill感，展開一整天美好的心情。只要購買麥當勞現烤法點搭配McCafé任意飲品立即享省10元優惠，CP值更高，手刀出發享受喝咖啡聊是非的愜意時光囉！