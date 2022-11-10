甜度19度！梨山蜜蘋果一咬才知甜　和平農特產北投僅展售4天

▲▼台中市和平區公所到台北市政府行銷梨山蜜蘋果，不僅甜度高、水分多，也最新鮮、最營養，歡迎民眾支持在地果農。（圖／和平區農會提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市和平區梨山的蜜蘋果賣相雖不如進口蘋果，但是高達18、19度的甜度，讓人一咬就甜得出汁，目前正值盛產期，和平區長吳萬福今天(10日)上午帶著蜜蘋果、泰雅族農特產品，前往台北市政府舉辦展售會，向台北市民行銷，12日、13日在台北花博市集，12月10日至12月11日在「台北梅庭×北投製造市集」，2場4天，產地直送，歡迎市民踴躍「交觀」，支持梨山果農。

梨山的蘋果賣相不如進口蘋果，但是送入口中才是決勝關鍵，因為蜜蘋果主要產地在梨山、福壽山、大禹嶺等1700公尺以上高海拔地區，日夜溫差15度C，使得蜜蘋果把澱粉轉換成果糖形式儲存，以防止凍傷，因此在水果內部形成半透明的蜜腺，入口時充滿果蜜香味，甜度高達18、19度，甜度高、水分多、口感爽脆，是梨山蜜蘋果最大特色。

吳萬福表示，每年10月份至12月份是蜜蘋果採收期，品種以惠、富士、北斗、五爪等秋冬品系為主，今年受到氣候異常影響，著果不好，影響到蜜蘋果的大小，雖然長相不好，並不影響甜度、水分，蜜蘋果甜度依舊高達15-19度，吃當季、當地水果，最安全、最營養、最新鮮。

和平區公所為了將梨山蜜蘋果行銷出去，今天北上和台北市政府共同舉辦「2022梨山蜜蘋果行銷推廣記者會」，全力推廣梨山農特產、美景、美食，以及泰雅族文化，歡迎民眾多多訂購蜜蘋果，支持在地果農。