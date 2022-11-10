櫥窗爆乳妹蜜腿貼老司機　牽手進極樂天堂…衣服還沒脫秒掉地獄

▲張女平常穿短裙跟爆乳裝，靠一雙長腿吸引男客。（圖／讀者提供）



記者許展溢／高雄報導

高雄湖內區中山路一段某間旅舍，屋況看起來老舊長期無人居住，被應召業看中租下從事性交易，20分鐘收1000元，業者抽300元，更有YouTuber曾經直擊發現，沿路只要看到點著粉色霓虹燈的店家，就會發現一樓櫥窗內都有穿著清涼爆乳女坐著等客。而一名男客正在一樓點選女子上2樓，交易才進行到一半就被檢警查獲，最後以違反社會秩序維護法送辦，22歲的孫姓負責人最後被判有期徒刑4月，易科罰金12萬元。

湖內中山路沿線是老司機口中的「豆干厝」地點，進入夜晚沿路就會有店家點著粉紅燈光，這時老司機就會知道放慢腳步，往店內的櫥窗觀望，尋找有無看對眼的小姐，談妥後便進行交易，儘管這地方多次被警方查獲，但仍有不肖業者冒險開設，網路也有人錄影直擊。根據老司機透露，這些女子就是在一樓等人點檯，只要看對眼、談妥價錢後，就直接帶進去進行交易，通常都是20分鐘1000元。

▲▼老司機選上爆乳長髮妹，交易才到一半就被抓。（圖／讀者提供）



YouTube頻道「黑暗又合法的正義」就曾直擊該路段夜間情況，可以看到沿路只要看到點著粉色霓虹燈的店家，就可以發現一樓櫥窗內坐著穿著清涼的女子在內。

警方獲報在去年9月8日下午2時41分，就在該處查獲41歲張女和69歲的陳男以新台幣1000元從事全套性交易，二人各依社會秩序維護法裁罰1500元。雖張女已41歲，但根據警方透露，根本看不出來，不僅化妝後很年輕，平常都穿著短裙跟爆乳裝，還有一雙長腿吸引男客。

警方表示，負責人孫男當時以刑法妨害風化移送橋頭地檢署偵辦，在今年3月17日偵查終結並提起公訴，並判孫男有期徒刑4月，易科罰金12萬元。