　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

櫥窗爆乳妹蜜腿貼老司機　牽手進極樂天堂…衣服還沒脫秒掉地獄

▲▼老司機選上爆乳長髮妹…交易到一半慘了！。（圖／讀者提供）

▲張女平常穿短裙跟爆乳裝，靠一雙長腿吸引男客。（圖／讀者提供）

記者許展溢／高雄報導

高雄湖內區中山路一段某間旅舍，屋況看起來老舊長期無人居住，被應召業看中租下從事性交易，20分鐘收1000元，業者抽300元，更有YouTuber曾經直擊發現，沿路只要看到點著粉色霓虹燈的店家，就會發現一樓櫥窗內都有穿著清涼爆乳女坐著等客。而一名男客正在一樓點選女子上2樓，交易才進行到一半就被檢警查獲，最後以違反社會秩序維護法送辦，22歲的孫姓負責人最後被判有期徒刑4月，易科罰金12萬元。

湖內中山路沿線是老司機口中的「豆干厝」地點，進入夜晚沿路就會有店家點著粉紅燈光，這時老司機就會知道放慢腳步，往店內的櫥窗觀望，尋找有無看對眼的小姐，談妥後便進行交易，儘管這地方多次被警方查獲，但仍有不肖業者冒險開設，網路也有人錄影直擊。根據老司機透露，這些女子就是在一樓等人點檯，只要看對眼、談妥價錢後，就直接帶進去進行交易，通常都是20分鐘1000元。

▲▼老司機選上爆乳長髮妹…交易到一半慘了！。（圖／讀者提供）

▲▼老司機選上爆乳長髮妹，交易才到一半就被抓。（圖／讀者提供）

YouTube頻道「黑暗又合法的正義」就曾直擊該路段夜間情況，可以看到沿路只要看到點著粉色霓虹燈的店家，就可以發現一樓櫥窗內坐著穿著清涼的女子在內。

警方獲報在去年9月8日下午2時41分，就在該處查獲41歲張女和69歲的陳男以新台幣1000元從事全套性交易，二人各依社會秩序維護法裁罰1500元。雖張女已41歲，但根據警方透露，根本看不出來，不僅化妝後很年輕，平常都穿著短裙跟爆乳裝，還有一雙長腿吸引男客。

警方表示，負責人孫男當時以刑法妨害風化移送橋頭地檢署偵辦，在今年3月17日偵查終結並提起公訴，並判孫男有期徒刑4月，易科罰金12萬元。

►舒潔特級抽取式衛生紙特價！829元買8串，抗漲必囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
規模更甚富士康！　鄭州「3萬多大學生大逃亡」影片曝
快訊／徐巧芯提告多個粉專　陳時中回應
曾是周董御用MV女主角！　J女郎「餐廳低調打工」被認出
快訊／台版柬埔寨「大姐頭」落網了！　比茶董還大咖
真的變成「麥當當」！　麥當勞紙袋悄換新裝太Q
新北人妻遭公公性侵8次！　打給老公求救遭拒：忙啦
逐桌敬酒禁令將解除！　防疫三階段鬆綁
找到了！狗仔跟拍陳時中文件「簽名全用P的」　4出處曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「老公我被拘留」要匯40萬才能來台結婚　警1招戳破愛情詐騙

台南槍手兩地狂轟88槍！黃偉哲陣營郭再欽住處也遭衝鋒槍掃射

快訊／輩分比茶董還要高！　「台版柬埔寨」詐團大姐頭落網

開車突心肌梗塞！台中男撞機車再衝水泥柱　女騎士頭部四肢受傷　

媳婦慘遭公公性侵8次！老公還威脅：敢報警就離婚

櫥窗爆乳妹蜜腿貼老司機　牽手進極樂天堂…衣服還沒脫秒掉地獄

移民署人員埋伏工地「穿雨鞋躲田中」　兩地查獲17失聯移工

1個月內第3起！台東婦夜間步行遭廂型車撞擊　送醫不治

雲林縣長選戰五五波　村長候選人開PK賭盤被逮「下注金額135萬」

台南議員交棒女兒競總遭轟30槍　警鎖定槍手同步追緝藏鏡人

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊！擊退畫面超有戲

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

女洗車付錢「200元用丟的」　員工彎腰撿濕鈔票：很受傷

「老公我被拘留」要匯40萬才能來台結婚　警1招戳破愛情詐騙

台南槍手兩地狂轟88槍！黃偉哲陣營郭再欽住處也遭衝鋒槍掃射

快訊／輩分比茶董還要高！　「台版柬埔寨」詐團大姐頭落網

開車突心肌梗塞！台中男撞機車再衝水泥柱　女騎士頭部四肢受傷　

媳婦慘遭公公性侵8次！老公還威脅：敢報警就離婚

櫥窗爆乳妹蜜腿貼老司機　牽手進極樂天堂…衣服還沒脫秒掉地獄

移民署人員埋伏工地「穿雨鞋躲田中」　兩地查獲17失聯移工

1個月內第3起！台東婦夜間步行遭廂型車撞擊　送醫不治

雲林縣長選戰五五波　村長候選人開PK賭盤被逮「下注金額135萬」

台南議員交棒女兒競總遭轟30槍　警鎖定槍手同步追緝藏鏡人

不敗女王盧秀燕今起請假　登戰車掃街拚「9連勝」！元保宮當起點

雙11限時開賣！跨年暢玩樂園「只要299元」　這縣市居民第2人20元

梨泰院爆發人群踩踏慘劇　南韓總理喊「改革警察」！偵辦飯店違建

快更新！蘋果發布iOS 16.1.1　修復部分常見錯誤

快訊／鐵證來了！　徐巧芯公布「LINE對話」打臉陳時中

徐國勇：警察搜集情資有紅線　去招待所賭博說不過去

麥當勞紙袋、飲料杯換新裝變「麥當當」了！超可愛細節一次曝光

傳俄軍10萬人傷亡「主戰坦克毀一半」　美軍最新估測曝光

楊大正、陳明章都幫忙寫歌！陳時中唱「刷牙歌」預言暗黑會過去

三重人今天衝了！新開手搖店「原茶、奶蓋系列買1送1」連喝3天

直行騎士遭三寶刷卡超車！　按喇叭提醒「竟被惡意逼車」

社會熱門新聞

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

即／父載9歲女下課遭車撞飛不治

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊

5歲女童當街遭性侵　4歲妹發抖目睹

62歲父接9歲女遭追撞　父女殞命

社福團體憂菸防法躺立院　 演行動劇叫立委起床

人蛇家族專賣台人赴柬　財通園區內幕曝

小黃路中無敵大迴轉　害騎士撞上吐血昏迷

花蓮5歲女童遭性侵　警逮同村噁狼

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

快訊／輩分比茶董高！「台版柬埔寨」大姐頭落網

喪命畫面曝　父載女兒遭撞失控衝分隔島

快訊／台南槍響！謝財旺服務處凌晨遭槍擊

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

親綠粉專緊急道歉！徐巧芯嗆：來不及了

郭靜純等3年合體何篤霖爆哭　洩「至親意外過世」

造謠藍跟拍陳時中秒翻車！無良公關真面目曝光

網傳「女陰毛越多＝性慾越強」！她驚揭原因

汪小菲哭了！淚眼謝謝大S、具俊曄

俄羅斯宣布　從赫爾松撤軍

賴慧如月經三個月沒來緊急驗孕

即／父載9歲女下課遭車撞飛不治

「找狗仔跟拍陳時中」　她被指是源頭

林襄只穿小丁「34秒大尺度片」曝光！南半球掉出來

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊

清純女歌手「潛規則片」瘋傳！　本人回應了

裝潢吵到鄰居「連3戶登門抱怨」！網曝2招神解

更多

最夯影音

更多
名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！
韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面