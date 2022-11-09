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鄰近龍貓隧道！內惟藝術中心閱讀空間開箱　主題展公開世界級座椅

▲▼高雄新地標「內惟藝術中心」試營運，座落在輕軌龍貓隧道旁，打造有策展、有咖啡香的全新觀賞設計新體驗。（圖／內惟藝術中心）

▲高雄新地標「內惟藝術中心」試營運，座落在輕軌龍貓隧道旁，打造有策展、有咖啡香的全新觀賞設計新體驗。（圖／內惟藝術中心）

記者林育綾／綜合報導

高雄新地標「內惟藝術中心」鄰近最美輕軌「龍貓隧道」，以「觀賞設計」為策畫核心，結合跨域策展、當代影廳、設計選物、輕食餐飲等元素。其中「內惟閱讀」空間以3座開放式圓弧構成，適合沉澱思緒，目前也策畫經典設計座椅主題展「惟。椅」，精選12張世界級博物館館藏的經典單椅作品。

▲▼高雄新地標「內惟藝術中心」試營運，座落在輕軌龍貓隧道旁，打造有策展、有咖啡香的全新觀賞設計新體驗。（圖／內惟藝術中心）

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▲「內惟藝術中心」自11月試營運以來，短短6天破萬人預約參觀。（圖／內惟藝術中心）

「內惟藝術中心」自11月試營運以來，短短6天破萬人預約參觀，這座藝術中心有別於一般傳統美術館、博物館的嚴肅殿堂式的參觀氛圍，而是以「平權」為理念，迎向社區的新形態藝術中心，透過跨領域、跨世代、跨族群的精神，翻轉美術館園區各種可能性，創造新的觀賞體驗設計，實現沒有藩籬與邊界的藝術體驗。

▲▼高雄新地標「內惟藝術中心」試營運，座落在輕軌龍貓隧道旁，打造有策展、有咖啡香的全新觀賞設計新體驗。（圖／高雄市政府文化局）

▲「內惟閱讀」以3座開放式圓弧構成⼈⽂閱讀空間。（圖／高雄市政府文化局）

像是觀眾進入藝術中心大廳，可以自在漫步穿梭作品間，甚至可以端著一杯咖啡，在人文閱讀空間「內惟閱讀」翻書、沉思流連，是非常特別的經驗，讓藝術真正融入日常。而這個有策展、有咖啡香、有生活的藝術日常觀賞經驗，正是藝術中心最受民眾歡迎的策畫。

▲▼高雄新地標「內惟藝術中心」試營運，座落在輕軌龍貓隧道旁，打造有策展、有咖啡香的全新觀賞設計新體驗。（圖／高雄市政府文化局）

▲「內惟藝術中心」打造有策展、有咖啡香的全新觀賞設計新體驗。（圖／高雄市政府文化局）

「內惟閱讀」以3座開放式圓弧構成⼈⽂閱讀空間，由高雄市立美術館、未來式Que Sera Sera共同策畫，精選藝術、設計、建築、時尚、生活⋯等不同領域的書，讓市民前來歇坐、沉澱思緒。

▲▼高雄新地標「內惟藝術中心」試營運，座落在輕軌龍貓隧道旁，打造有策展、有咖啡香的全新觀賞設計新體驗。（圖／高雄市政府文化局）

▲▼「內惟閱讀」精選藝術、設計、建築、時尚、生活⋯等不同領域的書，讓市民前來歇坐、沉澱思緒。（圖／高雄市政府文化局）

▲▼高雄新地標「內惟藝術中心」試營運，座落在輕軌龍貓隧道旁，打造有策展、有咖啡香的全新觀賞設計新體驗。（圖／高雄市政府文化局）

「內惟閱讀」也是媒合多元創意的空間，首展邀請 Wuba Yang在核心圓選書區中，以「紙蕨創作」裝置打造仿生環境；同時也特別邀請「忠泰生活開發 JUT LIVING」策畫經典設計座椅主題展「惟。椅」，精選12張世界級博物館館藏的經典單椅作品，開啟一人一椅生活中的對話，讓藝術在美好生活中發生。

▲▼高雄新地標「內惟藝術中心」試營運，座落在輕軌龍貓隧道旁，打造有策展、有咖啡香的全新觀賞設計新體驗。（圖／高雄市政府文化局）

▲目前主題展「惟。椅」，精選12張世界級博物館館藏的經典單椅作品。（圖／高雄市政府文化局）

目前內惟藝術中心也推出展覽《解惟．解圍》，以「策展設計」、「與空間對話」、「社區對話」等3個核心概念組成，由藝術作品定義空間的新可能，由高美館所典藏美國觀念藝術家約瑟夫．科蘇思巨幅霓虹燈裝置作品〈世界地圖(臺灣)〉還原了17世紀地圖《臺灣海圖》中的西海岸輪廓。

▲▼高雄新地標「內惟藝術中心」試營運，座落在輕軌龍貓隧道旁，打造有策展、有咖啡香的全新觀賞設計新體驗。（圖／高雄市政府文化局）

▲內惟藝術中心大廳即展廳。左起為高雄市文化局局長王文翠、高雄市副市長史哲、高美館館長李玉玲。（圖／高雄市政府文化局）

而藝術家陳怡潔的〈極速飛行〉以內惟藝術中心公共空間的狀態出發奇想，繽紛的立體裝置猶如在高速中飛行下，嵌入建築內部而打開了異世界入口。林明弘作品〈繪畫〉則以遊樂場為概念發想，以高低不⼀的木結構呼應藝術中心的空間，加入與觀眾的互動元素。

▲▼高雄新地標「內惟藝術中心」試營運，座落在輕軌龍貓隧道旁，打造有策展、有咖啡香的全新觀賞設計新體驗。（圖／高雄市政府文化局）

▲林明弘作品〈繪畫〉以遊樂場為概念發想。（圖／高雄市政府文化局）

內惟藝術中心目前已啟動試營運，搭乘高雄輕軌至「內惟藝術中心站」下車，步行1分鐘即可抵達，近期欲參觀民眾可至內惟藝術中心官網預約，預約者可享場館內餐廳「SO_UP」與「Akau Coffee」餐點優惠折扣；此外有高雄內惟居民身分者，預約還送「內惟戲院」電影票兌換券1張（價值$260）。

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