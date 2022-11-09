空拍美照！水里玉山段新中橫公路賞楓夯　警籲用路人注意路況

▲台18線102.5公里處空拍。（圖／資料照片，翻攝「玉山國家公園」粉絲專頁）

記者高堂堯／南投報導

秋末冬初的高海拔地區景緻繽紛、別有韻味，於南投水里玉山段新中橫公路除可觀賞玉山群峰、阿里山山脈，還處處可見變色的台灣紅槭，尤其從塔塔加到自忠一帶更相當適合賞楓；信義警分局表示，目前當地由於道路施工，出遊民眾除了注意天氣變化，並應掌握道路施工管制情形，讓行程安排更加安全順遂。

警方表示，最近施工工程分別有台21線76k+144K（水里至塔塔加）及台18線104k至100K（塔塔加至石山）路段多處邊坡工程，自10月4日起至11月30日止（星期六、日及國定假日視需要實施），每日上午8時至12時，中午1時至下午5時止，視實際須要採20至30分放行10分鐘實施交通管制。

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「台18線96K至108K自忠、塔塔加路面改善工程」也進行路面施工，自11月7日起至10日每日上午9時至下午5時，進行分區段路面刨除加封施工，施工期間採區段機動調撥車道方式，維持單線雙向管制通行。

信義警分局提醒用路人，山區易起濃霧，行經施工路段小心慢行，隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新路況資訊，並配合現場交管人員指揮通行。