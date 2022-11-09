增2類人免費領快篩　王必勝：180萬人受惠「每月發900萬劑」

▲王必勝說明免費快篩擴大發放規畫方向。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

1.3億劑快篩將於明年底屆期，衛福部長薛瑞元拍板給中低收入戶、12歲以下小學生免費領快篩，周五公布上路時程與細節。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，兩族群約有180萬多人，以每人發放5劑來算，每月約可發出900多萬劑。

指揮中心共購買3.49億劑快篩，隨著疫情趨緩，庫存1.3億劑若未用完，恐面臨銷毀命運。衛福部長薛瑞元日前在立法院表示，除了現行的65歲以上長者與6歲以下兒童可每月每人領取5劑快篩外，另會對中低收入戶、6~12歲學童每月發放5劑快篩，最快這個月上路。

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王必勝今（9）日上午出席台北榮總111年醫師慶祝大會，會前接受堵訪表示，初步盤點中低收入戶約有60多萬人，會請社政單位、社會局協助發放；6~12歲國小學童則協調地方教育局處理，近期不少國小學童感染RSV，快篩也可作為鑑別診斷依據，但詳細數字待確認。

指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在記者會補充，6~12歲小學生約122萬人，中低收入戶約有60多萬人，合計約180多萬人。王必勝說，發放免費快篩除了要拆裝外，還牽涉到人力、物流運送問題，且需與各縣市政府合作，等盤點完成後，周五再一併宣布。

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