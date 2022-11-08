4個月大浪貓「沒有性器官」！獸醫心疼：不是公的也不是母的

▲希望一開始被認為是母貓，但經過詳細檢查才發現牠不是公貓也不是母貓。（圖／Cats Protection Tyneside Adoption Centre）

記者王佩翊／編譯

英國沃靈頓動物收養中心日前接收一隻流浪幼貓，然而當獸醫準備替這隻小貓咪進行健康檢查時，卻找不到牠的性器官。最初獸醫團隊猜測牠可能是一隻母貓，然而經過更精密的檢測後，在小貓咪的體外與體內都沒有發現任何性器官。獸醫們驚訝表示，以前雖然曾經見過雌雄同體的貓咪，但卻從未見過「非公也非母」的性器官發育不全小貓。

根據《每日郵報》報導，這隻15周大的小貓咪被取名為希望（Hope），個性活潑頑皮的牠最初是被送到沃靈頓（Warrington）的一間收養中心，工作人員一開始以為牠是隻母貓，但仔細觀察後，卻發現牠的體外並沒有明顯的性器官。於是獸醫便對希望進行了尋找性器官的手術，但依舊沒有在希望的身體內發現任何性器官。

▲▼希望雖然沒有性器官，但健康狀況良好，個性也十分活潑。（圖／Cats Protection Tyneside Adoption Centre）

獸醫直言，希望既非公貓也非母貓，然而這樣的情況非常罕見，以致於目前仍然沒有一個通用的醫學用語來描述這個情況。獸醫表示，希望可能是性器官發育不全，屬於身體器官發育不完整的一種，而收養中心以前從未遇過這樣的貓咪。

獸醫表示，儘管這意味著收養中心無法透過以往的案例來了解希望未來健康狀況的發展，或預估沒有性器官可能會對牠造成的影響，但收養中心已經監測過希望的身體狀態，確定牠可以正常地排便排尿，並做好進入新家庭的準備。根據目前的檢查報告看來，沒有性器官並沒有對希望的健康狀況帶來太大影響。

希望已經接種疫苗並施打晶片，目前正在泰恩賽德（Tyneside）的收養中心等待願意收養牠的新家人。泰恩賽德收養中心的工作人員指出，「能夠發現希望的特殊身分讓人感到很興奮，我們從來沒有遇過這種情形，未來可能也不會。很開心能夠照顧希望，牠現在已經做好被領養的準備了。」

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