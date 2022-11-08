　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美期中選舉4大結果　紐時分析「勝負多變」：一切都可能發生

▲▼美國國會。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國會山莊。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國將於美東時間8日舉行期中選舉，改選全席眾議員、部分參議員及部分州州長。《紐約時報》形容，「在今年的期中選舉，幾乎任何事情都有可能發生」，所有輸贏局面都有機會出現，包括共和黨壓倒性勝利、民主黨保住兩院，但民調仍可能失靈，出現出乎意料的結果，最終決定權仍掌握在選民手上。以下為該報分析的4大可能結果。

1、共和黨明顯獲勝

根據《紐約時報》與錫耶納學院（Siena College）共同民調結果，選民不認同總統拜登的表現、偏好共和黨把持國會。雖然民主黨眾議員握有現任優勢，共和黨因為候選人不受歡迎而處於劣勢，但只要少部分選民吞忍對不受歡迎候選人的懷疑，拋下對民主黨長年議員的熱情，共和黨也能度過美好的一晚。

不過，若共和黨勝利，可能需要很長一段時間才能確定，賓州、內華達州及亞利桑那州的結果可能數天才會出爐，如果沒有選舉人獲得50%選票，就需要舉行兩輪決選制（runoff），導致喬治亞州結果遲至12月才公布。

▲▼ 美國期中選舉,拜登,民主黨。（圖／路透）

▲拜登支持率在40%左右徘徊。（圖／路透）

2、民主黨感覺贏了

眾院目前席次為民主黨220席、共和黨212席、空缺3席。不過，有鑑於近期民調結果，即使民主黨丟掉眾院，只要仍保有參院多數，便「感覺好像贏了」（feels-like-a-win）。

民主黨若要保住參院，必須在4關鍵州贏得3州，也就是賓州、喬治亞州、內華達州及亞利桑那州。雖然關鍵州參院結果很可能無法在當晚公布，但若民主黨能在俄亥俄州、威斯康辛州及北卡州保持勢均力敵，並且穩住東岸眾院席次，可能開始樂觀以待。

▲▼ 美國期中選舉,共和黨,川普。（圖／路透）

▲共和黨期中選舉民調看好，川普也被預期可能在近期宣布參選2024總統大選。（圖／路透）

3、共和黨壓倒性勝利

若共和黨再次被民調低估，在今年期中選舉大獲全勝，這股「紅色浪潮」（red wave）不讓人意外，也不難解釋。

拜登支持率一直徘徊在40%出頭，和過去多位總統期中選舉相比差不多低迷、甚至更慘，包括川普、柯林頓及歐巴馬。上述3場期中選戰，在野黨都獲得40席以上眾院席次，隨著共和黨民調穩定成長，不難想像他們獲得更決定性的領先。

美國社會兩極化，人們很容易認為，共和黨不太可能獲得決定性勝利，尤其過去8次總統大選之中，民主黨就贏了7次。但紅色浪潮不一定發生在民調產生系統性偏見的時候，只要中間選民決定利用選票制衡總統的政黨，不論他們對現任執政或立法者的看法如何，就有可能發生。又或者，共和黨選民投票率出乎意料地高，而年輕、非裔、拉丁裔選民待在家的人數更多。

4、民主黨驚喜取勝

民主黨在參眾兩院獲得多數席次的「驚喜之夜」不太可能發生，因為民調結果傾向共和黨，而自從實施現代化民調至今，沒有一位總統支持率低於50%、卻仍在期中選舉獲得更多眾院席次。不過，民主黨驚喜取勝的可能性依然存在，因為他們在眾院選戰仍有一定競爭力。

美國黨派兩極化現象明顯，許多民主黨選民認為民主受到威脅，但另一些人對於最高法院推翻「羅訴韋德案」感到憤怒，民主黨在高等教育選民的優勢，很可能成為任何選舉失利的關鍵因素。

►韓國最美鍋具NEOFLAM超優惠！3鍋組4990元，邊下廚邊拍美照

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／高雄連開15槍都朝駕駛座轟　BMW駕駛頭部中彈卡腦搶救
獨／單親媽過馬路遭輾斃！辛酸背景曝　兩地兼差獨養9歲兒
女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑　她感動讚：太
幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」曝步驟：2分鐘搞定
店租不降反漲！　天母30年金石堂確定熄燈
高虹安鬆口氣？林耕仁休兵稱「不要以訟止謗」　赴調查局也喊卡
快訊／「唐寶寶最可怕一夜」傳單誰發的？　真相曝光
32人深夜車聚有夠吵！台中警大膽用槍上膛壓制　路人狂讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美女主播競選亞利桑那州長　傳將是「川普2024年副手」

快訊／川普再戰2024？　自爆下周宣布「非常重大的消息」

女劇痛低頭目睹「一條大白鯊在腿上 」　大腿嚴重撕裂傷爆血送醫

選前之夜！拜登催票稱「民主有危險」　川普喊讓美國再次偉大

美期中選舉4大結果　紐時分析「勝負多變」：一切都可能發生

南韓時隔54天再破6萬例！疫情突反彈　冬季恐飆破20萬例

目睹飛機墜湖！他勇敢跳水救24人卻「昏迷送院」　獲封英雄賞1.4萬

嫌公司太遠　公主病女面試丟地址給主管「你來載我」

川普爆在「期中選舉前夕」宣布出馬2024總統大選！助選拋震撼彈

美期中選舉共和黨拚翻盤　拜登恐跛腳！結果估拖數天出爐

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

駕駛停斜坡卻忘拉手煞　赤膊男衝出上演神救援

美女主播競選亞利桑那州長　傳將是「川普2024年副手」

快訊／川普再戰2024？　自爆下周宣布「非常重大的消息」

女劇痛低頭目睹「一條大白鯊在腿上 」　大腿嚴重撕裂傷爆血送醫

選前之夜！拜登催票稱「民主有危險」　川普喊讓美國再次偉大

美期中選舉4大結果　紐時分析「勝負多變」：一切都可能發生

南韓時隔54天再破6萬例！疫情突反彈　冬季恐飆破20萬例

目睹飛機墜湖！他勇敢跳水救24人卻「昏迷送院」　獲封英雄賞1.4萬

嫌公司太遠　公主病女面試丟地址給主管「你來載我」

川普爆在「期中選舉前夕」宣布出馬2024總統大選！助選拋震撼彈

美期中選舉共和黨拚翻盤　拜登恐跛腳！結果估拖數天出爐

「高虹安不是壞人」 ！林耕仁與這2人密談達共識　強調黨中央無施壓

女遭騙囚旅館帳戶被拿走　警逮9嫌赫見2詐團「一起行動」

王必勝鬆口高端EUA專家背景　蔣萬安嗆「擠牙膏式的公布」：無法服眾

警政署證實陳檡文見黑道未經核准　黃國昌批：法務部、監院快醒醒！

4YouTuber減肥「瘦了一圈」！0負評正妹被點名狂讚：模範對象

汪寶「七仙女」通通頂著「超萌皺眉頭」　好想知道媽媽長怎樣　

訂製6000元旗袍送婆婆　隔天被丟地上「當抹布踩」：要就自己撿

王定宇：高虹安該擔心案情不是選情　別牽拖國家機器

快訊／中科污水處理廠疑沼氣外洩　2工人昏迷...送榮總急救

美女主播競選亞利桑那州長　傳將是「川普2024年副手」

林美秀抱緊阮經天：我的阮八天！　聽他喊「晚上處理妳」想歪惹XD

國際熱門新聞

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

懷孕胖到95kg！她被尪威脅：不減肥就離婚

分泌物含「迷幻劑」　美警告：不要舔蟾蜍

馬斯克入主推特「90%印度人」被解雇

投資人觀望期中選舉和通膨數據　美股勁揚423點

西班牙米其林餐廳132瓶紅酒失竊　損失640萬元

女嬰一出生就「懷孕」！體內藏8個寄生胎

親普丁商人「普丁大廚」承認介入美選舉

烏克蘭頓內茨克持續激戰　基輔入冬恐停水斷電

女網紅在巴黎鐵塔前脫衣　半裸交纏差點被捕

期中選舉前夕　共和黨領袖：奪眾院後調查拜登政府

敘利亞霍爾營兒童處境慘　無國界醫生譴責如陷監獄

1分鐘啪啪啪1140下　男破金氏紀錄

美期中選舉將登場　馬斯克：投給共和黨制衡拜登

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

3縣市大雨！今雨區擴大　下波變天降溫時間曝

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出

永和驚見「唐寶寶傳單」　網：要店家死？

快訊／高雄清晨驚傳槍響！　15槍瘋狂掃射車輛2人中彈

立冬下班去吃補　這4生肖留意健康

徐巧芯曝陳時中「摟人妻」47秒影片

張愛雅大7歲尪「濃眉高壯」側臉曝光

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面