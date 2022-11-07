連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會　妹尷尬：我盡量當隱形人

▲連體雙胞胎姊妹每次約會都是「三人行」。（圖／翻攝《中國報》）

圖文／CTWANT

真佩服她們！墨西哥一對21歲的連體雙胞胎，近日她們遇到了困擾，因為姐姐交了男友，每次約會妹妹都必須在場。妹妹說，儘管這樣很尷尬，她還是會盡可能當隱形人。

據《中國報》報導，姐姐卡門（Carmen）跟妹妹安德拉德（Lupita Andrade）是一對連體雙胞胎姐妹，她們共用胸腔到骨盆的身體部位，以及消化、生殖系統等，姐妹各有一顆心臟、肺臟，手臂跟大腿則是一人控制一邊。

卡門跟安德拉德在出生時，被醫師宣判只能存活3天，如果進行手術分開2人的身體，反而會造成重症或死亡，所以她們維持連在一起的狀態，經過多年的物理治療，她們學會如何共用身體，如今過了21年，她們非常適應合體的生活。

近日，卡門在交友軟體上認識了男生，2人交往了1年半。卡門表示，她跟男友的關係非常親密，但她無法滿足男友的性需求，男友也接受。安德拉德說，她是無性戀者，對於姐姐交男友她很尷尬，因為每次約會她都要到場，但她會盡量當隱形人，「這對我們來說是一個學習的過程，必須討論彼此的界線在哪。」

對於她們奇特的故事，網友紛紛留言回應「我認為卡門是一個非常棒的姐姐，我無法想像共享身體且有伴侶的狀況」、「我尊重這2個人，因為她們能夠接受自己的身分」，更有網友表示，「我和這2個人一起上了社區大學！她們都非常好！」

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