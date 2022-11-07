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命喪梨泰院！日籍留學生回家了　倖存友人自責喊「對不起」

26歲的日本留學生冨川芽生在南韓梨泰院踩踏事故中喪生，昨晚守夜儀式有140人到場。（翻攝自當事人臉書）

▲26歲的日本留學生冨川芽生在南韓梨泰院踩踏事故中喪生，昨晚守夜儀式有140人到場。（翻攝自當事人臉書）

圖文／鏡週刊

南韓上月29日有10萬人湧進首爾梨泰院慶祝萬聖節，未料卻發生嚴重踩踏事故，造成156人死亡，包含26名外籍人士，其中1名為26歲的日本留學生冨川芽生，5日下午2時左右她的遺體被運回日本，昨（6日）在家鄉北海道根室舉行守夜儀式，約140人到場悼念，並在今（7日）舉辦告別式。

綜合日媒報導，冨川芽生的守夜儀式在昨日當地時間晚間7時開始，地點在她的故鄉北海道根室市，約有140人到場追悼，冨川的高中同學對她的逝世難以相信。看到這麼多人到場，冨川的父親冨川步聲淚俱下表示，芽生真的非常幸福。

冨川步致詞時表示，曾向冨川學習日語的外國人，用不流利的日語向她道別，「小芽我不會忘記妳的」；事發當天冨川一行人共6人，冨川與1名泰籍人士不幸死亡，倖存下來的4人對於沒能幫到他們感到自責，「對不起」。

冨川步並曝光冨川生前的記事本內容，除了寫下「每天都很幸福」，還有許多未完的夢想，「想帶家人一起去旅行」「想要結婚、生小孩」等。

冨川步指出，10月30日早上在電視上看到事發當下的畫面時，向妻子表示「好危險啊」，接著想打電話給女兒提醒她要小心，沒想到是撿到冨川手機的警察接起的。起初夫妻倆還安慰自己，女兒只是手機不小心掉了、應該是在醫院無法聯絡，直到傳來「指紋一致」的消息，讓他痛心直呼「我多希望這是一場夢」，一直到真的看到女兒的遺體、見到淚崩的妻子，他才相信這是現實。


【點擊看完整全文】

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