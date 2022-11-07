寂寞人妻《笑傲江湖》網戀傳裸照GG　下班被攔要求付60萬

▲小芳拍了裸照傳給網路遊戲的男玩家觀賞，卻因此陷入夢魘。



圖文／鏡週刊

一名人妻「小芳」玩網路遊戲時，與男玩家談起網戀，還傳裸照給對方，但二人沒見過面，人妻也不知對方是否已婚，卻遭自稱「前來調解」的徵信社人員及律師，以侵害配偶權為由，要求六十萬元和解，否則提告、散布裸照；人妻迫於壓力，簽下和解書，事後在姊姊陪同下報案，警方不排除男玩家也是共犯，仙人跳、恐嚇取財一條龍作業，正深入偵辦中。

今年九月六日，小芳（化名）下班時，被一男一女攔下，對方質問她是否玩過「笑傲江湖」手遊，並結識男性玩家「夏辰月」，兩人談起網戀，她還曾傳送裸照給對方觀賞？小芳嚇壞了！他們倆並未見過面，她也沒想在現實世界出軌，但對方卻說：「妳已經侵犯對方配偶權，我們是來調解的」。

接著一男一女將她帶到附近一家超商，還拿出裸照說，夏的妻子要求60萬和解金，她懷孕了，情緒相當不穩定，今天一定要談出個結果，否則不保證夏妻不會在衝動之下，把裸照寄給小芳的公婆、丈夫或同事。最後，這一男一女同意小芳先回家籌錢，但逼她晚上十點在大溪某家超商見面，非得在當天完成和解。

▼小芳玩網路遊戲《笑傲江湖》（圖）與男玩家網戀，竟被要求支付60萬元和解。



晚上到了超商，只見一名邱姓律師，正用筆記型電腦飛快打字，接著像在訊問犯人一樣，先做「人別訊問」，核對基本資料，然後出示裸照及兩人玩手遊時的親密對話截圖，接著以權威的語氣說：「妳已經侵犯對方妻子的配偶權，她有權請求損害賠償，我建議私下和解，這樣對妳的傷害最小。」

雖然身在超商，但這陣仗讓小芳感覺像是在偵查庭，最後在對方強大的壓力之下，她簽了和解書，但對方也不讓她看內容，只逼她簽名、按指紋後，說要讓對方用印後再寄給她。

▼邱姓律師表示，他只負責撰擬協議書，並未涉入徵信社的「調解」事宜。



小芳的姐姐小貞（化名）得知妹妹簽署同意60萬和解，氣得大罵，堅持報案。警方查出，一男一女是台中某徵信社員工，邱姓律師長期與徵信社配合，並在樓上樓下合署辦公；偵查隊長黃仲玟說，警方不排除遊戲玩家「夏辰月」也是共犯，他們搞仙人跳，以一條龍的詐欺方式斂財，未來也將傳訊這名男玩家，確認背後的真相，目前警方朝恐嚇取財方向偵辦，近日就會函送地檢署。

▼邱姓律師的事務所位於徵信社樓上，警方查出，雙方長期配合。

▼涉案徵信社全台都有加盟分公司，規模很大。

律師鄭懿瀛指出，依實務見解，只要逾越普通朋友一般社交行為的不當往來，為社會一般通念無法容忍，就算侵害配偶權，並不以通姦為限；但小芳是在網路上玩匿名遊戲，並不知道對方真實身分，不僅不可能通姦，甚至連曖昧想像也很虛擬，回到現實世界，對方配偶權依然圓滿、未遭破壞，不構成侵權行為；此外，恐嚇散佈裸照，逼迫小芳以60萬和解，已經構成《刑法》恐嚇取財罪，徵信社人員與邱姓律師都是共同正犯，此外，邱的行為也違反《律師倫理規範》。



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