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國1汐止走山！今晨雨中「提前全面通車」　最新畫面曝

國1汐止走山！今晨雨中「提前全面通車」　最新畫面曝。（圖／翻攝高公局網站）

▲今早最新畫面。（圖／翻攝高公局網站）

記者陳俊宏／綜合報導

細雨中全面通車！國道1號南向汐止交流道因邊坡坍方封閉，交通部高速公路局表示，今日（7日）凌晨再完成主線外車道搶通，並於3時30分起南下二車道全線開放通車。而高公局原本宣布今晨6時全面通車，比預定時間再提前2.5小時。

高公局指出，國道1號南向10k、汐止交流道南向出口集散道上方邊坡，於1日上午11時21分滑落，搶修時又於2日下午6時50分第二次滑落。

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▼今早最新畫面。（圖／翻攝高公局網站）

國1汐止走山！今晨雨中「提前全面通車」　最新畫面曝。（圖／翻攝高公局網站）

高公局說，北區養護工程分局全力動員各式機具戮力趕工，4日上午6時已完成一階段南下主線內車道開放通行；今日凌晨再完成主線外車道搶通，並於3時30分起南下二車道全線開放通車。

高公局表示，現正積極進行第二階段汐止南下出口集散道及匝道部分搶修，包含浮石清理、穩定措施及坍落土方清運處理，目前已動員挖土機、打樁機、鑽掘機、運輸車等各式機具，計約59部；至6日下午11時，共累計清運土方1萬6306立方公尺、H型鋼打設175支。

高公局提醒，因搶修集散道期間，勢必影響交通，建議用路人提早改道行駛，相關資訊如下：

1、基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入，或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。

2、汐止地區南向由國1汐止交流道或國3新台五路交流道駛入國3。

3、國道1號南向往汐止、南港方向車輛，可提前於五堵交流道駛出利用地方道路（台5甲）。

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