長期蒐存地方文史紀錄、生態觀察　潘樵獲社教貢獻獎12／2受獎

▲文史工作者潘樵獲社會教育貢獻獎「終身奉獻獎」 。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣知名的鄉土文史工作者潘祈賢（筆名潘樵），長期蒐集並保存地方文史紀錄，並從人文跨足生態領域，著作及獲獎無數，日前再度榮獲教育部「社會教育貢獻獎（終身奉獻獎）」；潘樵表示，得獎要感謝很多人，與其感謝，不如在社會教育工作上繼績努力，回報支持他的人。

潘樵1989年返回故鄉南投定居，成立「潘樵文化工作室」，曾擔任埔里鎮立圖書館第一屆駐館文學家、南投縣文化局文藝創作班、文學營指導老師以及南投縣國姓鄉第一屆駐鄉作家等職；921大地震後，他在南投縣社區大學任講師，分別在埔里、國姓與魚池三所分校開設「地方采風」課程，廣受歡迎，並先後成立國姓鄉文史采風協會、埔里鎮采風協會及「走讀國姓社」等社團。

潘樵至今出版相關著作逾60冊，並透過演講及授課分享其所學所知，不但為地方文史調查出書，還從2003年開始從文史跨足生態，投入生態的觀察和書寫；第一本生態著作《鄉下老師閒賢沒事》便獲得環保署第2屆小綠芽獎推崇，還有《蛙現台灣》、《台灣尋櫟記》、《遨遊於自然和驚喜之間》和《台灣牽牛花》等生態主題著作，分別獲得金鼎獎和2016年獲頒南投縣玉山文學獎文學貢獻獎殊榮，成為該獎項設立以來最年輕的得獎者。

潘樵所獲教育部「社會教育貢獻獎（終身奉獻獎）」，全國僅有2位得獎者，並將於12月2日在國家圖書館受獎；他說這次獲獎要感謝水沙連社區大學的推薦，也希望繼續在社會教育上努力。