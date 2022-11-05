全台漁村大集合！漁村體驗市集　本周六日華山文創園區登場

▲漁村創生成果展暨體驗市集本周六日在華山文創園區登場。（圖／漁業署提供）

記者楊惠琪／台北報導

漁村不只是漁村！由漁業署舉辦「一年四季在漁村—漁村創生成果展暨體驗市集」今明（5、6日）在華山1914文創產業園區中三前廣場登場，全台13個特色漁村將齊聚現場，有漁村精緻水產品區、漁村觀光文創區、AI互動成果展區、AR數位打卡區、漁創DIY體驗區，還有限量漁村吃喝玩樂促銷拍賣活動，讓都市台北人體驗不同的特色漁村與創生故事。

農委會漁業署表示，這次活動特別委託國立台灣海洋大學舉辦，參展漁村運用漁業文化與技藝、漁村職人的專業及在地創新的活力與熱情，為大家打造體驗漁村的精采現場，像是新北南雅社區請出「阿祖級」的月桃繩編製技藝、宜蘭港口社區主打的牽罟，桃園蚵間、宜蘭港邊社區帶您漫步百年石滬與生態滿溢的漁村，還有高雄南寮社區、雲林海豐社區及新北卯澳社區準備的尚青精緻漁產。

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漁業署指出，近年漁村在農村再生與地方創生政策協助下，以永續發展為核心，青年和銀髮族攜手，致力漁村文化的傳承，也透過漁村再造，提供不同風景樣貌，讓國人一年四季都可以體驗在地漁村，享受最當令的漁產品。

漁村體驗市集規劃許多互動體驗，像是有漁村職人引導體驗漁村傳統編織、石滬、海廢再運用與創意彩繪等DIY活動，還可以預約走遊漁村生態、體驗一日漁夫、親子食魚教育等；現場還有「AI互動成果展區、AR數位打卡區」，可與AI聊天機器人闖關任務，認識13個參展漁村社區，並用AR虛擬互動視覺，留下紀念拍貼，憑闖關證明可領取「限量文創口罩」乙份，以及參加精緻水產抽獎活動等。

【漁村創生成果展暨體驗市集】

日期：11/5(六)、11/6(日)

時間：10:00-18:00

地點：華山1914文化創意產業園區 (中三前廣場) 免費入場

▲漁村創生成果展暨體驗市集本周六日在華山文創園區登場。（圖／漁業署提供）