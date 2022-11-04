烏克蘭就快收復赫爾松！美國防部長：這將是俄國的重大失敗

▲美國國防部長奧斯汀對烏克蘭收復赫爾松地區持樂觀態度。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）3日表示，烏克蘭軍隊有望從俄羅斯手中重新奪回具有戰略意義的赫爾松（Kherson），而這也將是俄軍入侵烏克蘭後的其中一項重大失敗。一名俄羅斯駐赫爾松地區的官員表示，俄國可能從第聶伯羅（Dnipro）西岸撤軍。

根據《路透社》報導，奧斯汀3日在五角大樓舉辦的新聞發布會上指出，「我相信烏克蘭人絕對有能力收復被占領的第聶伯羅西側與赫爾松的剩餘領土。最重要的是，烏克蘭人也相信他們有能力做到。我們可以看到烏克蘭人採取了非常有條理且有效的行動，企圖奪回領土。」奧斯汀更直言，烏軍收復赫爾松失土將會成為俄軍的一項重大失敗。

在奧斯汀發表以上言論的同時，一名派駐在赫爾松且不願具名的俄羅斯官員透露，俄羅斯可能要從第聶伯羅西岸撤軍。儘管奧斯汀沒有回答有關俄國撤軍的問題，但是他對烏軍的反攻表現出信心，並相信烏克蘭有能力擊退俄軍。烏克蘭曾表示，他們仍在第聶伯羅地區奮鬥，但擔憂俄軍會設下陷阱。

▲烏克蘭反攻行動順利，俄軍疑似將基地轉移至第聶伯羅河東岸。（圖／路透）

赫爾松是俄羅斯自2月24日對烏克蘭發動軍事進攻後，唯一一個完整占領的大城。烏克蘭目前也試圖奪回第聶伯羅西岸領土，包括一座橫跨第聶伯羅河的水壩。這座大壩控制著克里米亞半島的灌溉用水，但俄羅斯自2014年起開始占領克里米亞半島。

據悉，俄羅斯正計劃要從第聶伯羅河的西岸撤退到東岸，以保全軍隊。而消息人士透露，一些俄羅斯的軍事指揮官已經將基地轉移至河的對岸，此行為不但重挫了士兵的士氣，也讓他們處於群龍無首的狀況，甚至必須在這樣的氛圍下去面對對岸的烏克蘭軍隊。

俄羅斯數個月來一直努力想要保住第聶伯羅河西岸的土地，莫斯科當局也派出上萬士兵支援，是俄羅斯的優先戰場目標。不過第聶伯羅河也成為烏克蘭的重要攻擊目標，讓俄軍難以為大量駐守在西岸的軍隊提供補給。

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