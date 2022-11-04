看電影最討人厭行為不是暴雷！超多人點名這舉動：有夠白目

▲看電影時有許多超雷行為，容易讓人討厭。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

看電影是全世界流行的休閒娛樂，不過觀影過程中，也可能碰上不好的體驗。一名女子日前訴苦，某天看電影時碰上了超雷體驗，將觀影氣氛全部破壞，還影響到在場所有人，氣得她發文抱怨，貼文曝光後，也讓許多人產生共鳴，並開始討論最令人厭惡的舉動。

這名女子在PTT的「WomenTalk」版表示，她日前到電影院看鬼片，沒想到開播快30分鐘，還有人在進場，甚至走來走去還不知道要壓低身體，導致螢幕上出現人影將近20秒。

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女子提到，這件事情已經讓人相當不開心，前方又有一名男子帶著塑膠袋包裝的餅乾，吃得相當大聲，且包裝不斷發出聲音，氣得她大罵「到底有沒有水準啊」，想要好好看個鬼片，結果被這一系列超雷舉動，搞得氣氛都沒了。

▲許多人喜歡到電影院欣賞電影，但若受到打擾，總會讓人感覺相當憤怒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



貼文曝光後，不少人也深有同感，在底下揭露自己遇過的情況，「遇過對著螢幕角色大呼小叫的北七」、「把電影院當客廳，一直和旁邊的人討論劇情和抒發想法」、「一直和隔壁討論劇情的人，還有劇情快到時暴雷的人」、「睡覺睡到打呼還超大聲的。」

而在討人厭的舉動當中，最多人點名的並非「暴雷」，而是後方的人「踢椅背」，許多人留言斥責，這種行為非常不可取，「踢椅子、滑手機（螢幕很亮）、講話」、「後面有白癡踢椅背」、「被踢椅背」、「踢我椅背」、「討論聲、看手錶手機、踢椅背」、「踢椅子」、「踢椅背，超級討厭= = 所以如果一個人看的話都會劃最後一排XD。」

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