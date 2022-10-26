快訊／台中男子立仁橋下溺水　急拉上岸無生命跡象...CPR搶救中

▲大里區立仁橋下有男子溺水，無生命跡象搶救中。（圖／ETtoday資料照）
記者鄧木卿／台中報導
台中市大里區1名60多歲男子，今天(26日)上午11點35分左右被發現疑似在立仁橋下溺水，經出動消防車4輛、救護車1輛、消防人員13名前往搶救，已將男子拉上岸，當場沒有生命跡象，立即實施CPR後，送大里仁愛醫院搶救中。至於落水原因及男子身分，有待警消進一步調查。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
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記者鄧木卿／台中報導
台中市大里區1名60多歲男子，今天(26日)上午11點35分左右被發現疑似在立仁橋下溺水，經出動消防車4輛、救護車1輛、消防人員13名前往搶救，已將男子拉上岸，當場沒有生命跡象，立即實施CPR後，送大里仁愛醫院搶救中。至於落水原因及男子身分，有待警消進一步調查。
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