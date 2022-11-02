「是柯文哲操作棄保」　王鴻薇嗆：黃珊珊忘了嗎？

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（資料照／記者宋良義攝）

記者皮心瑀／綜合報導

中廣董事長趙少康日前表示，非綠陣營分裂勢必兩敗俱傷，曾建議國民黨、民眾黨「新竹換台北」，可惜兩黨依舊有各自堅持。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊痛批國民黨台北市長候選人蔣萬安政治利益為何可「赤裸裸的分贓」，卻引來國民黨台北市議員王鴻薇反嗆，「珊珊忘了是柯P在操作棄保嗎？」

針對趙少康稱「新竹換台北」協調未果等言論，黃珊珊點名蔣萬安，質疑蔣萬安是否贊成趙少康的說法，「難道將來任何政治利益，都可以用赤裸裸的政治分贓嗎？」對方將人民當成禁臠，「他們講什麼，市民就會跟著交換嗎？真的不要再用這樣的方式，我覺得這是很低下的政治操作。」拿新竹一個莫名其妙的民調說要交換，顯然是蔣萬安選情告急，否則為什麼要交換。

王鴻薇則批評，黃珊珊的氣有點莫名其妙，第一，這是趙少康在候選人登記之前的「建議」，建議有罪嗎？更何況建議也沒有成功。大家各自登記、各自安好、各自去衝刺，有必要這樣出口傷人嗎？黃珊珊之前針對中廣和蓋洛普的民調也直斥是「假民調」，中廣是老字號媒體，做出的民調藍綠各有輸贏，這種沒証據的惡意攻擊，有失風度。

第二，王鴻薇說，棄竹保北的建議是趙少康提出，請問，干蔣萬安何事？蔣萬安的輩份，有能力去指使趙少康嗎？無的放矢的粗暴言論，大可不必；最後，台灣選舉歷史中，棄保本來就會被期待，被操作。若是操作棄保是「低下」「政治分贓」，請問台北市長柯文哲公開說民進黨的陳時中選不上了，大家可以把票投給黃珊珊是不是棄保操作？那柯文哲操作棄保就是高尚？就不是分贓？

王鴻薇認為，對趙少康的言論最應該反彈的是林耕仁。但林耕仁仍然保持了絕佳君子風度，林耕仁維持了高度繼續爭取選民的支持，這點，黃珊珊不及林耕仁。