魔王海女曖昧多人！室友苦心勸說　她拿禮物反問：幹嘛放棄

▲原PO室友同時和多人曖昧，四處收禮。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

尋找戀愛對象時，最怕碰上海王海女，一名女子則表示，她的室友以「被渣男傷害過」當作理由，同時和多名對象曖昧，她勸說後，室友卻拿出收到的禮物反問，「為什麼要放棄？」

原PO在「匿名公社」發文表示，她的室友有很多男性朋友，而且「開放給追」，對每個人都曖昧到像在一起，但沒有真的答應交往，讓她看不下去，忍不住向室友勸說，「妳跟一個固定就好，不要給每個男生機會」。

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室友每到生日、生理期就會在社交軟體上發文，接著就收到來自各方男性的慰問、禮物，甚至是現金，當她被原PO勸說時，就反問「東西都買不完為什麼要放棄？」

原PO看她禮物收得很心安，擔心她養成好逸惡勞的習慣，室友卻對她的態度及看法相當不屑，讓她無奈，「其實渣男沒那麼多，很多只是女生貪念下的推卸代名詞」。

文章曝光後，網友則認為原PO室友得小心踢到鐵板，「原來是當提款機呀…小心有天真的被抓去賣掉呦」、「說她東西都買不完為什麼要放棄，這句好經典」、「渣男只是渣女的擋箭牌」、「碰到了玩家，換她被玩囉」、「她只是把男人當滿足她物欲的提款機而已...最怕是有天會上社會新聞」、「一次劈腿多個，這樣反而更渣」、「早晚出事」。