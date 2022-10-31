將軍搬走前寫信給老樹⋯空軍三重一村松柏被譽「天然空氣清淨機」

▲空軍三重一村松柏成排，是天然的空氣清淨機。（圖／新北市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

新北市眷村文化園區「空軍三重一村」是北部僅存日治時期防砲陣地，以此聞名；不過許多遊客到訪時，第一時間更會被高聳成排的樹木震攝，這些老樹多由老眷戶栽種，經數十年生長，已成為「天然空氣清淨機」屏障園區免受空汙。還有將軍在搬遷時，因不捨庭院前的茄苳樹，特別寫了一段話，如今也被寫入信箱中，十分動人。

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▲許多遊客到訪時，第一時間更會被高聳成排的樹木震攝。（圖／新北市政府文化局）

空軍三重一村，為北部地區僅存日治時期防砲陣地，以曾有六門日軍八八式75mm高砲而聞名。日治時期，三重是負責台北盆地空防安全的重要鎖鑰，因為空軍三重一村的位置鄰近淡水河口，對岸即為台北市商業中心大稻埕及台灣總督府(總統府)，所以日軍在此設置防砲臺，並在地底下挖了一個彈藥庫及運送彈藥的甬道，擔任攔截盟軍飛機轟炸臺北橋及總督府的重責大任。

自國民政府接手後，因思考這裡仍具戰備場域需求，將眷舍沿著大型防砲掩體邊坡興建，樹木種植點也因戰略用途，避免遮蔽掩體影響射擊。空軍三重一村表示，園區樹木種類包括茄冬樹、鳳凰木、芭蕉樹、松柏、樟樹、肉桂樹等，有的樹齡超過70年，樹高甚至高達4層樓以上，這些樹木乘載眷村世代人的記憶。

▲朱楚雲將軍庭院中高聳參天的茄苳樹。（圖／新北市政府文化局）

民國96年原眷戶朱楚雲將軍搬遷時，因為不捨庭院前的茄苳樹，還為它寫了一段話「這茄冬老樹是我好友，而今要和你分別，有依依不捨之感，祝你千年不老，有緣會來看你」，文化局也將這段話寫入他家信箱中，感動許多人。

▲朱楚雲將軍搬離一村前，寫給庭院茄苳樹的一段話。（圖／新北市政府文化局）

空軍三重一村濃密盎然的綠意，整排松柏散發出的松香，意外成為園區特色，有的民眾會在傍晚時分到園區參觀，沐浴難得的松柏芬多精。而文化局每年也為這些樹木進行疏枝及修剪，去除竄入甬道的樹根，維護日治時期甬道及歷史建築的安全性。