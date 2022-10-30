　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣留學生梨泰院驚魂　身後狂擠「跌倒就完了」只盼衝出窄巷

▲▼ 南韓首爾梨泰院29日發生推擠踩踏事故。（圖／達志影像／美聯社）

▲梨泰院29日晚間發生推擠踩踏事故。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者張璦台北30日電

韓國首爾梨泰院踩踏意外震驚全球，當地台灣人不在少數。台灣留學生張小姐昨晚與友人正好經過事發地的狹窄街道，「後面不知前面發生什麼，一直狂擠」，當時一心只想「萬一跌倒就完了，得想辦法衝出去」，最後幸運離開現場，逃過一劫。

梨泰院昨晚擠進10萬人潮，晚上10時20分左右於一條通往酒吧的小巷爆出大規模推擠踩踏事故，目前造成151死、82傷的慘劇。

▲這場事故的受害者大多是年輕人。（圖／路透，下同）

一名在首爾留學的張小姐對中央社記者表示，29日晚間，與好友約近6時50分抵達梨泰院地鐵站，當時就已人滿為患，吃完飯後，9時多加入人潮，起初氣氛歡騰，有民眾打扮成耶穌、恐龍，音樂聲響徹巷弄。然而，隨人潮愈來愈擁擠，事情開始變調。

她回憶當下與友人有經過爆發嚴重推擠踩踏意外的狹窄街道，「後面不知道前面發生什麼，就一直狂擠」。

梨泰院有許多窄巷、上下坡路段，「萬一跌倒就完蛋了」，張小姐表示，她與友人察覺事態不對勁，「不管怎樣，就是想辦法衝出去的感覺」，在看見一條小路可以通行後，接近10時成功鑽出人群。

張小姐指出，每逢萬聖節，許多韓國當地和外國民眾聚集梨泰院參加萬聖節派對、遊行，今年吸引如此大批民眾共襄盛舉，可能跟韓國剛解除COVID-19防疫限制，3年來首次舉辦萬聖節活動有關。

此外，前鴻海發言人劉冠吟29日晚間也在事發現場，她今天在臉書（Facebook）發文表示，她與親友本想見識一下梨泰院夜生活，擠進事發區域後，發現人越來越多。想要回頭出來，但發現無法回頭，人像潮水一樣漫過來無法逆流。

劉冠吟說，進去事發區域2分鐘以後就已被人潮夾住，有時候腳還離地，不能走出來，「時間之快，反應不及」。

事發地點人潮擁擠、寸步難行，劉冠吟表示，空氣很稀薄，人們狂流汗且愈來愈喘，自己的鞋子狂被踩，並一直提醒自己不要跌倒，「因為我覺得跌下去，我一定起不來」。

她說，周圍一起擠來擠去的人，有些看起來很不舒服，臉色慘白、神情不對，然而，就算不舒服也無處可去；晚上接近8時，劉冠吟一行人終於從出口擠出來，「本來剛開始進入的時候還嘻嘻哈哈的，離開的時候完全是逃生本能。」

先跟大家報平安，昨天的臉文好像無法讓大家確認我們是好好的，今早訊息收到爆量，謝謝大家把我放在心上，我跟威哥都好好的。 事情經過是這樣： ...

劉冠吟發佈於 2022年10月29日 星期六

►不用記密碼，聰明開鎖！「指靜脈智慧保險箱」激殺價8990元

ET快訊
在梨泰院直播「突慘叫後失蹤」！　女網紅現況曝
暴雨狂轟台成「紫紅色蕃薯」　雨勢最猛時段出爐
快訊／奈格共伴效應發威　宜蘭豪雨達「土石流紅色警戒」
快訊／國道台南段「48分鐘內發生4事故」　2車追撞回堵5公里
快訊／高雄又停電！黑漆漆畫面曝光
快訊／富士康鄭州廠員工傳逃亡　鴻海發四點聲明回應
台女模上廁所逃死劫！　憶梨泰院「目睹傷者瀕死」哽咽哭了
快訊／Sandy公開寶寶性別！　攜手老公揭結果「激動哭了」
快訊／國3也撞了！「6車追撞」現場大回堵
梨泰院失蹤數「累計破4024起」！家屬聞噩耗昏倒送醫
鄭州富士康傳員工「徒步百公里回家」　畫面曝光
梨泰院死亡數女＞男！　醫：與女性「呼吸方式」有關

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

住梨泰院飯店！外國客俯瞰人潮　驚見一具具屍體

梨泰院256人傷亡　失蹤數「累計破4024起」！家屬聞噩耗昏倒送醫

大型踩踏「澀谷警方」怎麼防？350警指揮交通　驚人空拍片曝光

梨泰院急救現場曝！醫護擠不進求助民眾　米老鼠、木乃伊狂奔幫CPR

台灣留學生梨泰院驚魂　身後狂擠「跌倒就完了」只盼衝出窄巷

梨泰院「爆推擠瞬間」影片曝！前面慘遭壓死　後面笑喊：往下走

尹錫悅是梨泰院慘劇兇手！僅派200警防偷拍　75%警力用來保護自己

腦海全是遺體！警支援梨泰院　崩潰目睹「人在眼前死掉」救不回

梨泰院增至153死！包括20名外國人　2014年世越號沉船以來最慘

韓國梨泰院踩踏　日本也曾發生類似「群眾雪崩」

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

8歲妹立志當髮香區幼苗　尬舞峮峮「同步炸裂」！

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

開車撞進陳其邁造勢舞台　男子被救出「酒測值1.08」

美國5口之家「身高皆188↑」　長腿妹曝巨人生活超困擾！

馬克Diss金鐘「讓陳亞蘭入圍」　 網尷尬傻眼：準備道歉了

住梨泰院飯店！外國客俯瞰人潮　驚見一具具屍體

梨泰院256人傷亡　失蹤數「累計破4024起」！家屬聞噩耗昏倒送醫

大型踩踏「澀谷警方」怎麼防？350警指揮交通　驚人空拍片曝光

梨泰院急救現場曝！醫護擠不進求助民眾　米老鼠、木乃伊狂奔幫CPR

台灣留學生梨泰院驚魂　身後狂擠「跌倒就完了」只盼衝出窄巷

梨泰院「爆推擠瞬間」影片曝！前面慘遭壓死　後面笑喊：往下走

尹錫悅是梨泰院慘劇兇手！僅派200警防偷拍　75%警力用來保護自己

腦海全是遺體！警支援梨泰院　崩潰目睹「人在眼前死掉」救不回

梨泰院增至153死！包括20名外國人　2014年世越號沉船以來最慘

韓國梨泰院踩踏　日本也曾發生類似「群眾雪崩」

黨內又互打？陳亭妃辦「挺偉哲挺18」造勢　競總卻說不知道

嘉義市勞工運動會　15個職業工會近600人參賽

梨泰院153人死亡慘案！高大成曝關鍵出血量：踩踏造成內臟破裂

看到南瓜第一秒想起萬聖節還是食物？　「日網超準心測」分析未來運勢

體重正常不運動「比常運動胖子少活3年」！研究：每週健走就能延壽

收視冠軍《千元律師》9條金句：當你笑第三次時，要不要和我交往？

SWAG女優激裸上街　萬聖節扮文藝復興名畫展情慾

男星擦身梨泰院現場！　曝「警消湧入搶救畫面」：原來就在眼前

住梨泰院飯店！外國客俯瞰人潮　驚見一具具屍體

快訊／奈格共伴效應發威　宜蘭豪雨達「土石流紅色警戒」

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

梨泰院夜店老闆拒絕開門　見死不救

梨泰院失蹤人數飆到2249人　家屬苦尋

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

梨泰院20歲倖存者還原現場

梨泰院「沙丁魚式人潮」！整排躺地

97女54男命喪梨泰院　19外籍死者國籍曝光

醫目睹梨泰院「大量倒地者」口鼻爆血！

尹錫悅是梨泰院慘劇兇手！調75%警力保護自己

目睹梨泰院煉獄！韓消防隊長「手狂抖」

更多熱門

相關新聞

南韓首爾梨泰院29日發生大規模推擠踩踏事件，官方30日下午4時30分更新死傷統計，死亡人數增至153人，引起國際關注。網紅宋讚養在臉書陸續發文更新狀況，稍早他再度寫下心情，表示自己還處在受衝擊的狀態，直言「這次的事件讓人產生PTSD，當初世越號讓全韓陷於痛苦就是因為我們親眼目睹了活生生的小朋友們慢慢喪失生命的過程，這次的過程比世越號事件還要更詳細」。

梨泰院「爆推擠瞬間」畫面曝　尖叫聲四起

梨泰院「爆推擠瞬間」畫面曝　尖叫聲四起

梨泰院擠爆！他憶6年前北投「寶可夢之亂」震撼空拍曝

梨泰院擠爆！他憶6年前北投「寶可夢之亂」震撼空拍曝

腦海全是遺體！警崩潰目睹「人在眼前死掉」

腦海全是遺體！警崩潰目睹「人在眼前死掉」

梨泰院踩踏事件153人亡　專家分析「人流+從眾」釀禍

梨泰院踩踏事件153人亡　專家分析「人流+從眾」釀禍

關鍵字：

梨泰院日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

女孩被百人卡死「整張臉死白」10秒片曝光！

梨泰院死傷100↑　網紅曝實況嚇壞

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

梨泰院夜店老闆拒絕開門　見死不救

梨泰院失蹤人數飆到2249人　家屬苦尋

她們死在我身邊！梨泰院倖存者「2女面前斷氣」崩潰了

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

10萬人塞爆梨泰院「空拍照」曝！巷內驚見大量遺體

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

梨泰院目擊者怒控「6醉男故意推擠」

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

台灣跨年也人擠人　他驚「很少大意外」

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

更多

最夯影音

更多
走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u
賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面