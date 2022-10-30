台灣留學生梨泰院驚魂　身後狂擠「跌倒就完了」只盼衝出窄巷

▲梨泰院29日晚間發生推擠踩踏事故。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者張璦台北30日電

韓國首爾梨泰院踩踏意外震驚全球，當地台灣人不在少數。台灣留學生張小姐昨晚與友人正好經過事發地的狹窄街道，「後面不知前面發生什麼，一直狂擠」，當時一心只想「萬一跌倒就完了，得想辦法衝出去」，最後幸運離開現場，逃過一劫。

梨泰院昨晚擠進10萬人潮，晚上10時20分左右於一條通往酒吧的小巷爆出大規模推擠踩踏事故，目前造成151死、82傷的慘劇。

▲這場事故的受害者大多是年輕人。（圖／路透，下同）

一名在首爾留學的張小姐對中央社記者表示，29日晚間，與好友約近6時50分抵達梨泰院地鐵站，當時就已人滿為患，吃完飯後，9時多加入人潮，起初氣氛歡騰，有民眾打扮成耶穌、恐龍，音樂聲響徹巷弄。然而，隨人潮愈來愈擁擠，事情開始變調。

她回憶當下與友人有經過爆發嚴重推擠踩踏意外的狹窄街道，「後面不知道前面發生什麼，就一直狂擠」。

梨泰院有許多窄巷、上下坡路段，「萬一跌倒就完蛋了」，張小姐表示，她與友人察覺事態不對勁，「不管怎樣，就是想辦法衝出去的感覺」，在看見一條小路可以通行後，接近10時成功鑽出人群。

張小姐指出，每逢萬聖節，許多韓國當地和外國民眾聚集梨泰院參加萬聖節派對、遊行，今年吸引如此大批民眾共襄盛舉，可能跟韓國剛解除COVID-19防疫限制，3年來首次舉辦萬聖節活動有關。

此外，前鴻海發言人劉冠吟29日晚間也在事發現場，她今天在臉書（Facebook）發文表示，她與親友本想見識一下梨泰院夜生活，擠進事發區域後，發現人越來越多。想要回頭出來，但發現無法回頭，人像潮水一樣漫過來無法逆流。

劉冠吟說，進去事發區域2分鐘以後就已被人潮夾住，有時候腳還離地，不能走出來，「時間之快，反應不及」。

事發地點人潮擁擠、寸步難行，劉冠吟表示，空氣很稀薄，人們狂流汗且愈來愈喘，自己的鞋子狂被踩，並一直提醒自己不要跌倒，「因為我覺得跌下去，我一定起不來」。

她說，周圍一起擠來擠去的人，有些看起來很不舒服，臉色慘白、神情不對，然而，就算不舒服也無處可去；晚上接近8時，劉冠吟一行人終於從出口擠出來，「本來剛開始進入的時候還嘻嘻哈哈的，離開的時候完全是逃生本能。」