台鐵電車線斷落要求償　黃偉哲反酸：別推責任！交通部改口了

▲台鐵29日下午善化站北端東、西線電車線斷落，西線脫落長達1.2公里。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

台鐵29日下午善化站北端東、西線電車線斷落，西線脫落長達1.2公里，主因為地方政府維養的光文陸橋巨型水泥脫落撞擊電車線，台鐵表示將會求償。然而台南市長黃偉哲卻反酸「還沒開始調查就開始推責任」，對此，交通部改口「現階段不應討論求償議題」。

台鐵台南善化站29日下午13時05分發生電車線事故，台鐵受損嚴重，包括善化站北邊5股道岔處東線電車線斷落約100公尺，西線懸臂損壞5組，電車線斷落約1200公尺。截至今(30)日08時00分止，本次事故影響101列次、延誤4,790分，旅客20,840人次。

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台鐵也表示，事故主因爲善化站北端橫渡線電車線上方、光文陸橋樑體下緣，有一巨型水泥塊剝落，該座橋樑為台南地方正午負責維護，將會針對電車線、車輛和營運損失向地方政府維養單位求償。

▲台鐵台南善化站29日下午13時05分發生電車線事故，包括善化站北邊5股道岔處東線電車線斷落約100公尺，西線懸臂損壞5組，電車線斷落約1200公尺。（圖／台鐵）

黃偉哲對此表示，地方政府針對南鐵地下化工程費了很大功夫，不希望有功大家搶，若碰到事情推責任，一點意思都沒有，若地方政府該負的責任，公共工程該巡檢的地方，地方絕對應該要做，但是還沒開始調查就開始推責任，這點是他不欣賞的。

交通部今則改口表示，交通部長王國材已指示台鐵局與台南市政府討論加強防護，避免事件再次發生，現階段不應討論求償議題。