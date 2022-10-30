　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

離地300米360度鳥瞰烏溪和大台中　氦氣球體驗中心草屯開工

▲九九峰氦氣球樂園開工。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲九九峰氦氣球樂園開工。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府規劃打造全國首座「氦氣球體驗中心」遊憩園區28日動工啟建，縣府表示，透過該園區內「慢、飛、美、野」4大核心主題、7大展館設施，遊客可搭乘離地300米的氦氣球、體驗高空360度賞景，鳥瞰烏溪流域及台中盆地的壯麗景致，希望以此吸引觀光人潮，重振草屯地區及台14線中潭觀光旅遊軸線的經濟榮景。

開工典禮28日在草屯九九峰生態園區舉行，由縣長林明溱主持，偕同立委許淑華、縣議員簡賜勝、唐曉棻、簡峻庭等多位與會貴賓進行持香祈福及動土儀式，並一起為「九九峰氦氣球樂園」石碑揭牌，也共同持鏟種植一棵黑松樹，永存紀念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲九九峰氦氣球樂園動工。（圖／南投縣政府提供）

縣府觀光處介紹，整個遊憩園區以「慢、飛、美、野」4大主軸為規劃核心：「慢‧生活區」以村民食堂、婚宴會館、咖啡會館等主題餐廳，提供遊客飲食享受；「飛‧試膽區」，可搭乘離地達300公尺之氦氣球，以360度視角俯視地景，提供遊客獨特的高空體驗。

▲九九峰氦氣球樂園動工。（圖／南投縣政府提供）

「美‧體驗區」規劃生活美館（含伴手禮店與主入口）設置生活美學學習策展活動，並提供販售優質物產；「野‧探索區」則設計結合導覽指導的活動空間提供親子互動服務，並推出高空樹冠步道體驗，為自然環境教育與冒險遊憩場域。

觀光處指出，園區開發約為4.97公頃，由縣府自籌總經費5.3億元興建，預計於114年年末完工，未來將採OT方式委外經營，完工後能拓展當地農業特產之銷售及創造就業機會，融合當地生態資源，創造兼具觀光遊憩、環境教育與藝文推展等多元功能遊憩園區，未來結合鄰近的鳥園、植物園區及草屯手工藝園區等景點，促使當地經濟發展，成為南投新地標及台灣觀光新亮點，預估每年為地方帶來百萬觀光人次，為草屯鎮帶來近億元的觀光產值。

►不用記密碼，聰明開鎖！「指靜脈智慧保險箱」激殺價8990元

ET快訊
快訊／梨泰院增至153死！包括20名外國人　2014年世越號
梨泰院死亡小巷！受困者「雙腳卡死」拉不出　人活生生被擠死
他問「北市今年會控管跨年人數？」被噓　台灣早有1管制
918調查驚見「斷層新增3公里」！　未來地震規模恐擴大
台灣也發生過！27年前「大火+踩踏」　64死成最慘
韓國媳婦大S「黑底白字」哀悼！　具俊曄小S同步
梨泰院死者為何「腹部膨脹」？　醫護曝：臟器破裂大失血
18㎡擠爆300人！梨泰院死者多集中在「這裡」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

離地300米360度鳥瞰烏溪和大台中　氦氣球體驗中心草屯開工

台中西屯整條路「自來水像醬油」　住戶怒喊：我們不是二等公民

151人魂斷梨泰院！恐怖畫面曝光…喚起她小二跨年「窒息陰影」

葡萄柚「3步驟去苦味」！果皮光滑、有沉重感更甜　食用禁忌曝

問「北市今年會控管跨年人數？」被噓爆　台灣早有1管制防意外

有症狀勿輕忽！「累腫喘」心臟衰竭前兆　把握黃金時間治療

台鐵電車線斷落要求償　黃偉哲反酸：別推責任！交通部改口了

颱風季風共伴強降雨！蘇花不排除預警封閉　用路人速提前北返

今本土疫情比上周日降10.8%！　莊人祥：死亡高峰也往下降

快訊／奈格颱風挾豪雨　宜蘭大同鄉復興村「土石流警戒」

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

8歲妹立志當髮香區幼苗　尬舞峮峮「同步炸裂」！

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

開車撞進陳其邁造勢舞台　男子被救出「酒測值1.08」

美國5口之家「身高皆188↑」　長腿妹曝巨人生活超困擾！

AirPods被搞丟慘遭壓爛　用生命發訊號讓主人找到

離地300米360度鳥瞰烏溪和大台中　氦氣球體驗中心草屯開工

台中西屯整條路「自來水像醬油」　住戶怒喊：我們不是二等公民

151人魂斷梨泰院！恐怖畫面曝光…喚起她小二跨年「窒息陰影」

葡萄柚「3步驟去苦味」！果皮光滑、有沉重感更甜　食用禁忌曝

問「北市今年會控管跨年人數？」被噓爆　台灣早有1管制防意外

有症狀勿輕忽！「累腫喘」心臟衰竭前兆　把握黃金時間治療

台鐵電車線斷落要求償　黃偉哲反酸：別推責任！交通部改口了

颱風季風共伴強降雨！蘇花不排除預警封閉　用路人速提前北返

今本土疫情比上周日降10.8%！　莊人祥：死亡高峰也往下降

快訊／奈格颱風挾豪雨　宜蘭大同鄉復興村「土石流警戒」

旺福帶兒女合組新團登台開唱！　狂言把金音獎當「托兒所」

撿屍泥醉女後路上巧遇再猥褻　離譜淫男乾脆坐門口等她回家

蓮花跑車「首款電動休旅Eletre」車型價格曝光！預計明年量產上市

梨泰院增至153死！包括20名外國人　2014年世越號沉船以來最慘

韓國梨泰院踩踏　日本也曾發生類似「群眾雪崩」

騙到手不演了！小三花養2年「像被偷掉包」　媽PO殘酷對比照心碎

霸曼季後賽G2待命登板　葉總點出福來喜重要性

高盛：Fed鷹派升到明年3月　利率上看5%「比預期更高」

小樂「吊嘎洩粗肌」力挺同志！　尬嗓閻奕格喊話：愛都是平等的

多人窒息亡！南韓醫生衝梨泰院搶命　曝優先救這類人

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

生活熱門新聞

台灣跨年也人擠人　他驚「很少大意外」

消防員教2招「人擠人空隙求生」最怕靠牆

今晚共伴開始！5縣市警戒　雨勢最大時間曝

台灣哪像梨泰院？一票點名「超美1處」

全球15大踩踏事件！梨泰院與蘭桂坊驚人2巧合

警衝梨泰院「有人快死了，請後退」　年輕人反應超扯

台灣也發生過！1事故「大火+踩踏」釀64死

在台灣最擠的經歷是「20年前的跨年」：踩在人身上

新竹強風「吹倒10人」　目擊者：全撞在一起

歐盟示警！　打這2款新冠疫苗「可能月經大出血」

加盟廖老大「慘賠200萬」畢業！他跟王浩宇道歉了

4縣市豪大雨特報！明起更猛雨彈炸3天

還敢去大型聚會？重症醫：這時間危機增加

台鐵電車線斷落「行車中斷近8小時」！兇手找到了　台鐵要求償

更多熱門

關鍵字：

九九峰氦氣球樂園

讀者迴響

熱門新聞

女孩被百人卡死「整張臉死白」10秒片曝光！

梨泰院死傷100↑　網紅曝實況嚇壞

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

梨泰院夜店老闆拒絕開門　見死不救

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

梨泰院失蹤人數飆到2249人　家屬苦尋

她們死在我身邊！梨泰院倖存者「2女面前斷氣」崩潰了

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

10萬人塞爆梨泰院「空拍照」曝！巷內驚見大量遺體

梨泰院目擊者怒控「6醉男故意推擠」

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

梨泰院20歲倖存者還原現場

更多

最夯影音

更多
走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u
賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面