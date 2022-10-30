離地300米360度鳥瞰烏溪和大台中　氦氣球體驗中心草屯開工

▲九九峰氦氣球樂園開工。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府規劃打造全國首座「氦氣球體驗中心」遊憩園區28日動工啟建，縣府表示，透過該園區內「慢、飛、美、野」4大核心主題、7大展館設施，遊客可搭乘離地300米的氦氣球、體驗高空360度賞景，鳥瞰烏溪流域及台中盆地的壯麗景致，希望以此吸引觀光人潮，重振草屯地區及台14線中潭觀光旅遊軸線的經濟榮景。

開工典禮28日在草屯九九峰生態園區舉行，由縣長林明溱主持，偕同立委許淑華、縣議員簡賜勝、唐曉棻、簡峻庭等多位與會貴賓進行持香祈福及動土儀式，並一起為「九九峰氦氣球樂園」石碑揭牌，也共同持鏟種植一棵黑松樹，永存紀念。

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縣府觀光處介紹，整個遊憩園區以「慢、飛、美、野」4大主軸為規劃核心：「慢‧生活區」以村民食堂、婚宴會館、咖啡會館等主題餐廳，提供遊客飲食享受；「飛‧試膽區」，可搭乘離地達300公尺之氦氣球，以360度視角俯視地景，提供遊客獨特的高空體驗。

「美‧體驗區」規劃生活美館（含伴手禮店與主入口）設置生活美學學習策展活動，並提供販售優質物產；「野‧探索區」則設計結合導覽指導的活動空間提供親子互動服務，並推出高空樹冠步道體驗，為自然環境教育與冒險遊憩場域。

觀光處指出，園區開發約為4.97公頃，由縣府自籌總經費5.3億元興建，預計於114年年末完工，未來將採OT方式委外經營，完工後能拓展當地農業特產之銷售及創造就業機會，融合當地生態資源，創造兼具觀光遊憩、環境教育與藝文推展等多元功能遊憩園區，未來結合鄰近的鳥園、植物園區及草屯手工藝園區等景點，促使當地經濟發展，成為南投新地標及台灣觀光新亮點，預估每年為地方帶來百萬觀光人次，為草屯鎮帶來近億元的觀光產值。