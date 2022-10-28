桶屍案酒店女轉列被告　只說「不好意思」轉身狂奔20秒

記者黃翊婷／綜合報導

台中桶屍案蔡姓女租客被檢方從關係人改列為被告，她昨日（27日）晚間走出台中地檢署時，面對媒體詢問是否與桶屍案有關，僅回答一句「不好意思」，接著轉身一路狂奔20秒，最後搭上路邊的計程車離開現場。

▲蔡女由關係人改列為被告。（圖／記者白珈陽攝，下同。）

據悉，蔡女為金錢豹體系一家理容KTV的紅牌酒店妹，其男友在3年前被通報失蹤，但失蹤男友是否就是桶屍案的死者，仍有待進一步確認。

▼▲蔡女一路狂奔，最後搭上計程車離開。

蔡女原本被列為案件關係人，經台中地檢署檢察官複訊後，改列為被告並諭知請回，同時還被限制出境、出海。蔡女27日晚間走出地檢署，面對媒體詢問是否與桶屍案有關、來地檢署有什麼事情、轉列被告是否因為涉有重嫌，以及死者是否為她的男友，一概不予回應，僅回答一句「不好意思」，便轉身一路狂奔20秒，最後搭上路邊的計程車離開現場。

回顧案件經過，台中神岡區一間工廠26日被民眾通報散發惡臭，警方趕到後立刻展開搜索，並在工廠倉庫內發現一個塑膠桶，桶內裝有一具男性屍體，為惡臭來源；經查，死者疑似是2019年間被通報失蹤的男子，但目前仍有待DNA比對確認身分。

▼台中桶屍案死者身分仍有待確認。（圖／記者許權毅攝）