台灣人超愛喝咖啡　調查：4成民眾每天喝、年營業額破千億

▲台灣約有4成民眾每天喝咖啡。（圖／翻攝免費圖庫pakutaso）

記者陳俐穎／綜合報導

大數據股份有限公司今日發布最新《台灣民眾飲食習慣洞察—咖啡篇》研究報告，針對年滿18歲之網路人口進行飲食習慣偏好網路調查，抽樣方式為簡單隨機抽樣。其中，近4成台灣民眾每天會喝一杯以上的咖啡，平均每人每年的咖啡消費量約為122杯，咖啡產業總營業額可達近千億台幣，產業產值高，預期扮演重要人力雇用角色。

10月1日是國際咖啡日，緊接著在11月8日、11月23日分別為卡布奇諾（Cappuccino）日與濃縮咖啡（Espresso）日。根據國際咖啡組織（ICO）統計，台灣人2021年共消費72.5萬包咖啡（每包60kg），全年咖啡消費總數約28.5億杯，平均每人每年約喝122杯，自2018年起每年增加1.6%。2022年，全球咖啡（每包60kg）消費量為1.71億包，台灣則佔了其中的0.45%。

《網路溫度計民調中心》透過網路調查方法，簡單隨機抽樣1,121份有效樣本，在95%信心水準及正負2.93%以內的抽樣誤差下，據調查數據顯示，約4成台灣民眾每天至少喝1杯咖啡，僅14.8%民眾不喝咖啡。會喝咖啡的受訪者中，66.3%偏好拿鐵咖啡，52.7%偏好美式咖啡，偏好其餘種類咖啡人數則都低於20%。此外，冰咖啡和熱咖啡的喜好佔比分別為39.0%及37.8%。

數據顯示，52.8%喝咖啡的受訪者每次購買咖啡的單價平均落在51-100元間，38.4%則在50元以下。若以平均每次消費30元來估計，咖啡市場2022消費營業額估近千億元。至於品牌偏好部分，過去一年喝過咖啡的受訪者中，喝過星巴克者佔比最高，為68.9%，其次則是喝過85度C者，佔比53.9%。換算成人口估計，過去一年中約1,130萬人至少喝過一次星巴克，進一步與地區、年齡做交叉分析，結果顯示星巴克在北部、中部、南部以及所有年齡層中，喝過的比例均最高。

在喜好層面數據調查顯示，個人偏好口味為大部分人購買咖啡時考量的首要條件。以喝星巴克的人為例，該族群在購買咖啡時第一個考量的為個人偏好口味，其次考量條件依序為個人喝咖啡的習慣、個人方便、咖啡飲品品質、咖啡飲品價格。至於其他品牌的消費者，也多以個人偏好口味作為首要的購買咖啡考量因素。比較特別的是，購買CAMA咖啡的消費者，會以「咖啡飲品品質」為首要的購買考量因素。整體而言，民眾購買咖啡，口味重於行銷，習慣優於廣告。