尪扯謊「懸崖自拍」狠推孕妻墜谷　詐領150萬殺人計畫曝！被判無期

▲40歲土耳其男子將32歲孕妻帶到風景區，藉口一起自拍，卻趁四下無人將她推落崖下殺害。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

土耳其一名40歲男子帶著懷有7個月大身孕的妻子，前往地中海沿岸的觀光風景區。丈夫提議一起自拍，卻藉機把她帶到懸崖邊，剛拍完甜蜜合照就狠心將孕妻推落1000英尺（304.8公尺）深的山谷，詐領近150萬死亡保險金。法院25日判處男子無期徒刑，至少得坐牢30年才能申請假釋。

▲32歲的賽姆菈（Semra Aysal）在照片中笑得開心，怎知這次出遊竟是丈夫的殺人計畫。（圖／翻攝自推特）

根據《每日郵報》報導，土耳其愛琴海大區穆拉省（Mugla）觀光景點「蝴蝶谷」（Butterfly Valley）曾於2018年6月發生一屍兩命的殺妻案，40歲的哈坎（Hakan Aysal）以自拍為藉口，將32歲妻子賽姆菈（Semra Aysal）拉到懸崖邊，將她從300公尺高處推落崖下。哈坎否認殺人，聲稱拍完照後他轉身從包包裡幫賽姆菈拿手機時，背後就傳來妻子墜崖的尖叫聲。

法院先前就判決哈坎有罪，而哈坎試圖以當時精神錯亂為由上訴，但醫生認定他神智一切正常，高等刑事法院25日最終判處哈坎無期徒刑，至少須服刑30年才能申請假釋。檢察官在開庭時曾表示，哈坎的行為明顯是有預謀的，他帶著孕妻在懸崖頂上坐了3小時，就是為了確保在四下無人的時候將她推下懸崖。

▲目擊者拍到，哈坎拉著懷有7個月大身孕的妻子走向懸崖峭壁。（圖／翻攝自YouTube／Schengen Story News）

賽姆菈死後不久，哈坎就向保險公司申請索賠，警方注意到他在事發前曾幫妻子投保意外險，試圖詐領40萬英鎊（約新台幣148萬元）的保險金，還在賽姆菈生前用她的名義申請3筆貸款。賽姆菈的弟弟控訴，姐姐一直反對貸款，也有懼高症，不可能特地在保險條款中增加跳傘、高空彈跳、泛舟等極限運動的意外保障。

路過駕駛埃圖克（Sait Erturk）在法庭上作證稱，哈坎當天招手攔車求助，於是他立刻停車，出動全車人到懸崖邊查看賽姆菈墜落位置，但哈坎不僅沒有一起找，還一副毫不擔心又冷靜的模樣，「他的表現不像一個老婆剛從崖上摔落的男人。」另外兩名證人也說，事發後急救人員剛趕到現場時，哈坎表現得十分冷靜。

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