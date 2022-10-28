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男友叫她下海「1個月賺20萬」　可和客人色色！妹子火大分手

▲▼酒店,臨檢,林森北路。（資料照／記者張一中攝）

▲男友勸原PO下海。（示意圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人會在交往期間給另一半建議，但也應該給予尊重。一名女網友表示，她目前就讀大四，準備要畢業了卻還不知道要做什麼工作。沒想到男友竟然叫她下海，「一個月會有20萬左右」，還說可以和客人發生關係，讓她聽了相當傻眼，隨即提出分手。

原PO在網路論壇「Zuvio 校園」發文表示，男友高中畢業之後就沒有繼續升學，原本是和朋友爸爸一起學木工，她也覺得這樣很好，可是對方學了一下後就嫌事多錢少，因此把那份工作辭掉了。後來對方跑去應徵酒店少爺，因為外型亮眼，所以馬上就被錄取了，身邊也多了許多異性朋友。

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原PO表示，自己目前就讀大四，準備要邁入社會了，不過對於未來還是一無所知。沒想到近日男友回家後，竟然問「你要不要來做我們公司的小姐，一個月會有20萬左右，如果要接那種色色的可以自己決定，不一定要接」。她聽到後十分火大，「我的男友竟然不是告訴我千萬不要接，而是說我可以自己考慮？已提分手」，也感嘆對方接觸到不同場所後，想法也和以往不同了。

▲▼ 千鈔,鈔票,提款機,現金,現鈔（圖／記者劉維榛攝）

▲男友勸原PO下海，可月入20萬。（示意圖／記者劉維榛攝）

網友看到文章後紛紛表示，「哪天和店裡小姐偷吃都不意外」、「他拉你下水其實也代表對你沒那麼看重吧，幸好分了」、「在那種環境下要不要做色色的，好像不是你能決定的，不太可能出污泥而不染」、「色色的事是指帶出場開房，其餘毛手毛腳那叫正常會發生的事，他根本沒把你放在眼裡啊」、「還是要多愛自己一點吧」。

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