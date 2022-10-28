時尚妹在米其林酒店爽嗑霸王餐！搭小黃還跳車　賴帳3萬5下場曝

▲魏女到米其林餐廳吃大餐還外帶，又在夜店狂飲調酒，結果都賴帳不付錢。（示意圖，非當事人／免費圖庫unsplash）

記者郭玗潔／台北報導

魏姓女子去年和男性友人相約到文華東方酒店用餐，吃飯加上外帶餐點消費2萬7829元，離開時向飯店人員表示，因男性友人說要請客卻尿遁，她2天後再來付帳，卻一去不回，之後又到台北東區知名夜店狂點7755元的調酒，也是雙手一攤「沒帶錢」，還搭計程車跳車拒付335元車資，白吃白喝賴帳共計3萬5919元，被台北地檢署依詐欺等罪提起公訴。台北地院審理，依魏女犯詐欺取財罪、詐欺得利罪，合併處拘役100日，可易科罰金10萬元，緩刑2年，全案還可上訴。

20多歲的魏姓女子打扮時髦，在去年8月19日1時許，到曾連續獲得米其林一星的文華東方酒店雅閣餐廳消費，現場吃喝外還預定打包外帶，總共消費2萬7829元後，向服務人員表示，同行的男性友人說去上廁所，結果都沒回來，她身上沒帶錢，希望2天後回來再付賬，服務人員姑且相信，但之後再也聯絡不上，決定提告。

檢察官收案後，調閱監視器畫面，證實當時的確1名男子陪同魏女進入餐廳，認為魏女說詞可能是真的，決定安排雙方進行和解，沒想到在協調過程中，魏女又在9月1日到台北市東區夜店Door Shisha，不斷地點調酒，外加一些零嘴小點，喝到有點醉意後，雙手一攤稱自己沒帶錢，保證9月5日回去結清7755元帳款，但又是一去不回。

魏女不但白吃白喝，車也要坐免錢，今年3月18日上午10時許她從中和住處附近，搭計程車到台北市復興南路附近，車子一停下來，她就開門跳車離開，運將損失335元的車資，氣炸提告詐欺，魏女到案時辯稱當時她身體不舒服，急著要去醫院掛號，不是故意不付錢，後來又改口，稱不記得有搭過這輛計程車，檢察官根據行車紀錄器拍下魏女在路邊招車畫面等證據，連同前2次白吃白喝案件，認定魏女故意詐欺得利共約3萬5919元，3案一併提起公訴。

台北地院審理，認為魏女雖在一開始否認犯行，但在審理時已坦承全部錯誤，且和東方文華酒店雅閣餐廳業者達成和解，並賠償完畢，計程車司機則表示不追究魏女責任、也不求償，夜店業者則未派人出庭、也未和魏女和解，審酌魏女原為財金系大一學生，卻因病休學，並受精神官能症之苦，一時失慮觸犯本案，依犯詐欺取財2罪、詐欺得利罪，合併處拘役100日，可易科罰金10萬元，緩刑2年，並沒收335元車費，魏女也需在半年內賠償夜店業者7755元，全案還可上訴。