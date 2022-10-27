霧社事件92周年　仁愛鄉長：盼將仇恨轉為和諧力量

▲霧社事件92週年，南投縣政府辦理縣祭活動追思。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

發生於南投縣仁愛鄉的霧社事件今年邁入第92週年，仁愛鄉長張子孝表示，該鄉及族人除長年緬懷先烈英勇事蹟，也逐漸放下仇恨，用愛及和平的方式，讓更多人了解這段用血淚寫下的歷史，並以包容與愛的信念，希望將仇恨轉化成力量，讓仁愛鄉更和諧繁榮。

南投縣政府今天上午與仁愛鄉公所共同在仁愛鄉霧社事件紀念公園辦理「南投縣各界111年霧社事件92週年紀念暨追思典禮縣祭活動」，由縣府民政處長吳燕玲主祭，仁愛鄉代理鄉長張子孝及遺族代表陪祭，文化部文化資產局副組長林炳耀、縣府文化局文資科長呂建蒼及多位鄉民代表都到場參與；活動由互助國小學生以賽德克族傳統歌舞方式揭開序幕，清流社區部落老中青三代遺族也以古調吟唱及追思詞之方式，憑弔殉難烈士英魂。

霧社事件是日治台灣中期的昭和五年（1930年）所發生的原住民英勇抗日事件，肇因於賽德克族人不滿日本統治長期苛虐暴政，奮不顧身對抗日本軍閥；該事件事發後，日軍久攻不下、傷亡慘重，勸降不成遂調集軍警，以飛機、山砲、毒氣等武器強力鎮壓，烈士們以傳統武器於馬赫坡力抗，戰事持續49天，因戰力懸殊而功敗垂成，數百勇士不願投降而自縊殉難，參與霧社事件部落幾遭滅族滅村，倖存者被強遷至川中島社（今互助村清流部落）集中管理。

縣府指出，省政府民政廳長楊肇嘉於台灣光復後的民國42年，拆毀日本軍閥紀念霧社事件死亡軍警的紀念碑，於霧社事件紀念公園現址建立霧社原住民抗日紀念碑；政府再於民國62年將馬赫坡頭目莫那魯道遺骸，由台灣大學考古館歸葬於該紀念碑後方，設置霧社事件紀念公園及莫那魯道之墓。

吳燕玲說，縣府每年辦理縣祭活動以虔誠感恩的心，緬懷追思烈士犧牲小我完成大我的偉大情操，期藉此發揚賽德克民族精神及文化傳統，永續傳承烈士精神。