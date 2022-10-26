「八年級生闖美拍片」衝擊歷程曝光！　開拍前1周...主角開刀退演

▲熱愛電影的他，更沉迷於各種另類、打破框架的拍攝手法。（圖／張景翔提供）

記者周亭瑋／採訪報導

來自高雄的八年級生張景翔（Davis Chang），從台藝大電影系畢業後，赴全美第四的查普曼電影學院（Chapman University Dodge College）攻讀碩士，熱愛科幻題材的他，不斷挑戰影像敘事的疆界與極限，最新作品《The Nation》、《3000》等都曾入圍多項國際影展。

張景翔目前在CBS與Paramount+旗下的新秀「Women Of Wrestling」工作，也曾參與製作與指導前迪士尼影業主席Jeffrey Katzenberg，旗下紅極一時的新創媒體平台Quibi，主打能同時橫豎觀看的Demo短片；最近他除了籌備XR沈浸式短片《Multiverse Mine: Future Buddha》，也規劃未來將VR與AI的視覺媒材，玩出不一樣的火花。

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▲Quibi的實驗Demo拍攝現場。（圖／張景翔提供）

從台藝大到「全美第四」查普曼電影學院

進到查普曼電影學院後，張景翔主修導演，同時也修習製片相關課程，在學期間他得到系統性的學習，從一支片的初期發想、劇本編寫、各種前置作業，包括如何取得正式拍攝許可、怎麼選擇租賃器材，到拍攝與後期剪輯、聲音、調色，一路到參與影展及預算的規劃等；不僅如此，他至少有五部影片獲得國際影展的認可。

由於從小接受東方教育，張景翔坦言，很怕自己的問題太蠢，或提問會耽誤到上課時間，相較於當地同學，他在群體的配合度很高，「所以醞釀一個開口的時機，對我來說更加困難，加上我本身偏內向，也是花了很久的時間，才學會如何自信地表達看法，同時少一點在意外界眼光，珍惜自己的獨特性，後來我也意識到，這些特質在創作與工作上，有著很大的助力。」

他苦笑說，過了很長一段時間才得知，老師的Office Hour是多麽珍貴的時間，學生可以一對一，在課外跟老師約吃飯、聊天，就像平輩間的交流，老師也樂於分享專業經驗及知識，「當他們看到學生認真的態度，會更願意介紹實習，或給予其他工作的機會，但我自己是錯過不少這樣的時間，都埋頭搞自己的影片，還有拍攝相關的事情！」

張景翔也直言，不論是台藝大還是查普曼，相較於當地的其他學校，在技術實作方面都更加紮實，也有較多的專業器材讓學生親自操作；而兩者的差異，他認為是在於整個產業的成熟完整度及分工程度，「在查普曼拍攝的教學，老師們會以貼近好萊塢業界的作業流程，來指導並要求我們，也更著重於拍攝法規及安全的要求，像拍攝時數會盡量控制在12小時內，超班費用也都會遵守，這在亞洲是相對較少被提及的。」

▲每場拍攝對他來說，都是很寶貴的經歷。（圖／張景翔提供）

赴美學拍片最大衝擊！他含淚嘆「什麼都好貴」

「剛來的時候，會有種...天阿什麼都要錢的感覺！」張景翔苦笑表示，在影片製作的過程中，原本算好的費用，在結帳時往往會跳出各種雜項讓人措手不及，「其實這點不限於工作，在生活各方面都會碰到，算是個文化衝擊吧！而且人工相對其他費用是滿貴的支出，但覺得這也是代表非常注重人權的一種表現；另外，後續影片參展的運營與行銷，及片子的預算控管，對我而言都是新的學習。」

他也舉例道，之前拍片時，有個短短幾秒的砸酒瓶片段，光是這樣就得請特技指導；還有一次現場的拍攝器材太多，劇組被要求要整個封路，同時得請警察來交管，「這些在美國都有明確的規範，雖然開銷會變得很可怕，不過顯示了體制的完善與安全第一的要求。」

開拍前1周「主演臨時退出」 張景翔：拍片就是不斷解決問題

在真正進入導演、製片人的角色後，張景翔目前最印象深刻的得獎作品是《The Nation》這支科幻短片，「劇本原先要求的場地非常多，但預算不允許，同時也有好多計畫都跟原先設想的有出入，包括場地、設定、編劇新改的對白。」

雪上加霜的是，其中一位主演在開拍前一周，因膝蓋動刀突然退出，這讓他們瞬間有種天要塌下來的危機感。張景翔回憶道，「我們馬上找了當時也很喜歡的某位演員加入，他一到現場，比試鏡時的表現更加出色；巧的是，他跟另一位主演是表演課曾對過戲的同學，兩人默契十足，化學反應出奇得好。」

▲擔任製片人導演的他，總是得面對預算上與拍攝各方面的壓力。（圖／張景翔提供）

張景翔直言，這段經歷給他上了很深的一課，「我覺得電影是天時地利人和的組合，我們只能盡可能地完成準備，建立一個藍圖，但當它發生任何意外的時候，就得坦然接受，並想著怎麼改動，因為拍片就是不斷在解決問題。」

另一部實驗科幻短片《3000》，也是歷經幾番周折才完成的作品，張景翔表示，「片中沒有對白，這在科幻片是很少見的嘗試。自學習電影後，我發現一個演員的一個肢體、眼神，其實都能勝過語言。」他更開玩笑透露，當初會有這樣的發想，也是因為上一支片子的對話實在太多了。

張景翔哀怨地說，這支片拍完沒多久，後製期就碰上疫情，「工作流程完全被打亂，一切都從頭開始去建立，討論受到很多限制，聲音、調色支出變多、時間拉長，導致進度延宕，加上影展的期限擺在那，有的地方也只能妥協。」

▲科幻短片《3000》的拍攝現場。（圖／張景翔提供）

從小就愛科幻片！受到「2部經典巨作」啟蒙

從小就喜歡看電影的他，永遠記得第一次看到侏羅紀公園與駭客任務時的悸動，這也讓他迷戀上科幻題材，「不管是活生生的恐龍或虛擬世界的想像，那些充滿創造力的敘事與畫面，在大螢幕上對我的衝擊非常巨大，甚至可以說是一次對思想的啟蒙。」

張景翔最後也提到，「以製片人的角度來看，如果是拍硬科幻，需要很多視覺特效及龐大的美術與陳設，來支撐整個世界觀；而我感興趣的反而是軟科幻，藉由一個科幻的設定探討哲學與當代社會的議題，通常只有某項科技會是虛構與超前的，但其他都跟現實是一樣的，主要著重在這項科技會帶來什麼樣的社會問題。」

▼從小的夢想，如今他正一步步實踐。（圖／張景翔提供）