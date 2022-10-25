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「中國升高威脅灌輸恐懼」　蔡英文：是要讓人民對民主喪失信心

▲▼總統蔡英文出席「世界民主運動第11屆全球大會開幕式」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「世界民主運動第11屆全球大會開幕式」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文25日出席「世界民主運動第11屆全球大會開幕式」時表示，近年來台灣面對來自中國日益升高的威脅，從軍事恫嚇、網路攻擊、經濟脅迫到灰色地帶活動和影響力操作。她認為，一切都是為了灌輸恐懼、製造疑慮，並讓人民對我們一直以來努力爭取的民主生活方式喪失信心

蔡英文表示，台灣很榮幸做為第11屆「世界民主運動」全球大會的舉辦地點，她要感謝「世界民主運動」秘書處、台灣民主基金會及其夥伴組織籌辦這場盛會，邀集來自全球70國數百位民主運動人士、專家、國會議員及贊助者齊聚一堂。

蔡英文說，要歡迎去年「諾貝爾和平獎得主」瑞薩主席再度訪台，他對媒體自由和言論自由的勇氣和承諾，激勵所有人，「恭喜您新任『世界民主運動』指導委員會主席一職，相信您的領導將進一步推動世界各地的民主」。

蔡英文說，美國國家民主基金會葛胥曼前會長在場，很高興再次見到他，感謝他對台灣和台灣民主基金會的堅定支持；另外，也看到美國國家民主基金會新任會長威爾遜先生，很高興在他帶來「世界民主運動」指導委員會一致通過本次大會在台舉辦的好消息後，再度相見。

蔡英文強調，本次大會的召開正是時候，此時此刻，民主國家和以規則為基礎的國際秩序，正面臨冷戰以來最大的挑戰，台灣努力緩解疫情對全球健康和經濟造成的衝擊，還必須對抗威權政權破壞民主制度、侵害人權及公民空間的企圖。

「俄羅斯無端入侵烏克蘭，正是證明威權政權將不惜一切代價實現其擴張主義的實例。」蔡英文說，台灣人民對於這樣的侵擾再熟悉不過，近年來台灣面對來自中國日益升高的威脅，從軍事恫嚇、網路攻擊、經濟脅迫到灰色地帶活動和影響力操作。

蔡英文表示，一切都是為了灌輸恐懼、製造疑慮，並讓人民對我們一直以來努力爭取的民主生活方式喪失信心；然而，台灣人民即使面對持續不斷的威脅，卻從未迴避來自威權干預的挑戰；相反地，我們迎頭面對挑戰，並對抗試圖破壞得來不易的民主的勢力，現在願與各位分享我們堅韌的故事，也學習各位的經驗。

蔡英文表示，台灣人民奮鬥數十年，實現了今天享有的蓬勃民主，在台灣民主不只是團結人民的基本價值，也是因應重大挑戰的重要資產。我們的民主理念是我們成功防疫的關鍵，指引我們持續致力提升施政透明度，也引導我們賦予所有人民參與國家未來的權力。

蔡英文指出，公民社會是推進民主發展的動力，在台灣民主化的過程扮演不可或缺的角色，現在它是積極動員且有效制衡政府的一股力量，「我相信台灣公民社會參與國家治理的程度是區域中最高的。

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