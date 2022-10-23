習近平執政新局！他曝「無接班人」是為第4任期　專家解析一次看

▲習近平打破慣例，開展史無前例的第3任期。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

中共20大結束後，習近平不僅展開史無前例的第3任期，他率領的新一屆中央政治局常委皆為心腹，被外媒形容「毛澤東以後最強大統治者」。各國專家紛紛剖析相關影響，其中，新加坡南洋理工大學助教羅迪倫（Dylan Loh，音譯）更指出，「目前看來，他尚未提拔潛在接班人，這給予他第4任期的彈性。」

新加坡南洋理工大學助教羅迪倫

羅迪倫表示，政治局常委效忠習近平，導致中共的集體領導及決策都遭削弱，「意味著他在推行國內及外交政策方面，擁有更自由的控制及授權。」不過整體而言，習近平執政的首要任務並未改變，因此投資政策應該也不會發生劇變。

雪梨智庫「洛伊國際政策研究所」（Lowy Institute）研究員馬利德（Richard McGregor）

馬利德認為，習近平可謂大獲全勝，新一屆政治局是他在黨內主宰地位的有力證明。習近平秉棄舊有派系制度，也粉碎培養接班人的期望，「20大以深刻方式在過去和未來之間劃清界線，不論對中國國內政治，以及擴散至世上其他地方的影響力都是。」

新加坡國立大學政治學家莊嘉穎（Ja Ian Chong）

莊嘉穎認為，20大肯定鞏固習近平的地位，「不論好壞，政策都將更直接與習近平掛鉤。」他認為，北京近期不太可能取消清零政策，而會在外交及安全方面更加果決，「更廣泛地說，美國及中共之間的摩擦將會持續增加。」

▲習近平似乎尚無培養接班人，也引發關注。（圖／路透社）



美國大學國際事務學院助教張揚（Yang Zhang，音譯）

張揚認為，政治局常委的組成，不代表習近平成為無所不能的最高領導人、能夠做到任何事，「重要的是，他的無限權力將受制於年齡增長導致的有限能力及遞減精力。」此外，習近平全面控制，意味著領導層必須全面負責所有政策失誤，他的獨裁可能引發西方國家更強烈的反彈，「這些情況都將讓他的第3、以及可能的第4任期不如預期輕鬆。」

東京拓殖大學教授川上高司

川上高司認為，習近平是為了強化權力，才必須不斷談論統一台灣，「如今立足點堅強的新政權已經建立，他試圖武力奪台的可能性或許已經消退。」他指出，習近平的目標是在本世紀中期超越美國，因此未來5年首要任務應該是重建國內經濟，「我認為他將逐步推動台灣統一，但並非透過軍事力量，而是加強混合戰（hybrid warfare）。」

▲新一屆中共中央政治局常委都是「習家軍」。（圖／路透社）



美國麻州塔夫茨大學（Tufts University）教授米勒（Chris Miller）

米勒認為，中共20大再次證明「習近平在統治共產黨方面的決定性作用，也標誌該黨從菁英集體領導，轉向個人化的獨裁。」在中共執政的關鍵目標之中，相較於新冠清零政策、黨的政治及意識型態，「經濟成長」顯然地位下降。

加拿大皇家銀行投資分析（RBC Capital Markets）亞洲外匯策略主管陳聖輝（Alvin Tan）

陳聖輝指出，北京的政策制定可能更順從習近平，「關於如何推動國家及經濟…我可以想像清零政策可能更根深蒂固，在共同富裕之類的議題上也會進一步推動。」

新加坡國立大學高級客座研究員唐安竹（Drew Thompson）

唐安竹也指出，北京新領導層將關注達成習近平的政治目標，而非追求他們認為對國家最好的議程，「只有一種正確的治理方式，那就是習近平的方式。20大的結果清楚表明，國安及黨的政治安全優先於經濟成長。」

法國外貿銀行（Natixis）亞太地區高級經濟學家吳卓殷（Gary Ng）

吳卓殷認為，北京新核心圈將拓展及強化目前政策立場，也是進一步鞏固權力的舉動。他猜測，未來挑選官員時，表現當然也很重要，但忠誠度日益成為關鍵考量。

英國國民西敏銀行（Natwest Markets）的中國經濟學家劉培謙（Liu Peiqian，音譯）

劉培謙指出，外界預期習近平會在20大鞏固權力，但政治局常委高達4人退休、令人驚訝，「看來習近平在政治局有更多話語權，隨著他的意識形態被寫入黨的章程，這是他在政治局更具戰略重要性的象徵」。

▲習近平被外媒形容是「毛澤東以後最強大的中國領導者」。（圖／路透社）



盛寶金融（Saxo Bank）大中華市場策略師黃永輝（Redmond Wong）

黃永輝指出，隨著產業轉型，中國經濟成長趨緩是不可避免的。但他對中國2023年經濟成長前景依然保持樂觀，預期中國經濟在6-9月時間裡顯著復甦。

杭州瀧韜資產基金經理袁玉瑋

袁玉瑋認為，20大宣布北京堅持改革、開放與支持私營部門，對經濟是好的，「短期負面因素仍是中國極其嚴厲的新冠政策，這打擊了外國投資人對中國的信心」。