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只加1筆 「5＋5＋5＝550」！男童瞄一眼秒解　網驚：送他去念牛津

▲▼（圖／翻攝自TikTok／xivecct75）

▲妻子被數學題難倒。（圖／翻攝自TikTok／＠xivecct75）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人看到數學題總會感到頭痛，但有時候關鍵不是解法，而是邏輯和創意。最近國外有一段影片，一名男子出了考題給妻子，要加1筆畫讓「5+5+5=550」算式成立，但無論對方怎麼嘗試都沒辦法成功，最後一旁的小兒子出手，才終於解開謎題。有網友看到後忍不住讚嘆「快送他去牛津上學吧！」

TikTok帳號「＠xivecct75」近日分享一段影片，看到男子將題目拿給妻子，要對方在紙上畫1筆，讓「5+5+5=550」這個等式成立。對方剛拿到時興致勃勃，本來想在其中一個5的前後畫上1，讓等號前面的數字變大，但不論放在哪裡，算式都沒辦法成立，當場傷透腦筋，只好急忙討救兵，找來大兒子一起幫忙想，可惜還是沒有結果。

@xivecct75 ♬ original sound - xivecct75

看了許久之後，妻子突然有了靈感，將算式改成「5+5+5≠550」，男子表示雖然這個解法是對的，但無法讓算式成立，希望對方可以再想想看。這時坐在一旁的小兒子終於出手，在加號上面加了1筆畫，把算式改成「545+5=550」，終於解開謎底，讓現場看得目瞪口呆。

▲▼（圖／翻攝自TikTok／xivecct75）

▲小兒子秒解答。（圖／翻攝自TikTok／＠xivecct75）

影片曝光後吸引超過580萬人觀看，網友紛紛表示，「孩子的創意太棒了」、「他是天才吧」、「現在就送這個孩子去念牛津吧，他是第2個愛因斯坦」、「我的天啊，太強了吧，他應該一開始就想到了」、「我真希望也有和這孩子一樣的頭腦」，也有人認為，「經過學校教育，很容易讓腦袋變得死板，所以比較難想到吧」、「好棒的創意，這不是一般的算法可以取代的」。

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