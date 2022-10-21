3600所學校苦等「石斑午餐」！　陳吉仲合體陳其邁回應了

▲陳其邁和陳吉仲一起出席鼓山魚市場開幕。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／高雄報導

全台最浪漫、最美的海景第一排高雄鼓山魚市場21日下午盛大開幕了，高雄市長陳其邁、農委會主委陳吉仲等人都到場祝賀開幕順利，不過，近來各界關注學校提供石斑時間不明確，陳吉仲和陳其邁都對此受訪回應了。

為促銷石斑魚，政府祭出讓學校午餐採用國產石斑計畫，只是學校仍不見石斑魚，陳吉仲說，今天正式提供給高雄市學校石斑午餐了，發現小朋友非常喜歡，會陸續在全國3600百多所學校陸續提供。若石斑獲學生好評是否擴大讓他們常常吃到？陳吉仲指出，規劃是一學期吃4次，目前就依照規劃進行，後續希望可以讓學生午餐也有水產品，吃了可以更聰明。

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▲陳吉仲說，目前仍按照規劃一學期讓學生們吃到4次石斑午餐。（圖／記者許展溢攝）



這樣去化多少量？陳吉仲強調，不是去化，是漁民生產石斑魚，石斑努力下出口1000多公噸，內銷透過超商、超市等通路，處理成切片、切塊也超過1000多公噸等，價格都比原先更好，後續會將產銷調節做到讓價格維持在合理水準。

陳其邁表示，提供還是要看價格跟市場，希望幫漁民賣個好價格，自然就會有國內、外市場，這時國外可以跟中央合作，國內則透過多元行銷跟學校營養午餐。至於下次學校什麼時候會再供應？陳其邁說，要做總量調節跟看季節性，菜色還是要根據營養師調配。

▲陳其邁強調，供應狀況還是要看價格跟市場。（圖／記者許展溢攝）



是否有推薦料理方式？陳其邁笑說，最近上節目才分享而已，不管清蒸、糖醋等各式各樣都可以，重點是現在很多都是料理好了，只要打開包就能吃。