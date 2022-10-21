　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3600所學校苦等「石斑午餐」！　陳吉仲合體陳其邁回應了

▲▼高雄市長陳其邁,農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳其邁和陳吉仲一起出席鼓山魚市場開幕。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／高雄報導

全台最浪漫、最美的海景第一排高雄鼓山魚市場21日下午盛大開幕了，高雄市長陳其邁、農委會主委陳吉仲等人都到場祝賀開幕順利，不過，近來各界關注學校提供石斑時間不明確，陳吉仲和陳其邁都對此受訪回應了。

為促銷石斑魚，政府祭出讓學校午餐採用國產石斑計畫，只是學校仍不見石斑魚，陳吉仲說，今天正式提供給高雄市學校石斑午餐了，發現小朋友非常喜歡，會陸續在全國3600百多所學校陸續提供。若石斑獲學生好評是否擴大讓他們常常吃到？陳吉仲指出，規劃是一學期吃4次，目前就依照規劃進行，後續希望可以讓學生午餐也有水產品，吃了可以更聰明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲說，目前仍按照規劃一學期讓學生們吃到4次石斑午餐。（圖／記者許展溢攝）

這樣去化多少量？陳吉仲強調，不是去化，是漁民生產石斑魚，石斑努力下出口1000多公噸，內銷透過超商、超市等通路，處理成切片、切塊也超過1000多公噸等，價格都比原先更好，後續會將產銷調節做到讓價格維持在合理水準。

陳其邁表示，提供還是要看價格跟市場，希望幫漁民賣個好價格，自然就會有國內、外市場，這時國外可以跟中央合作，國內則透過多元行銷跟學校營養午餐。至於下次學校什麼時候會再供應？陳其邁說，要做總量調節跟看季節性，菜色還是要根據營養師調配。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者許展溢攝）

▲陳其邁強調，供應狀況還是要看價格跟市場。（圖／記者許展溢攝）

是否有推薦料理方式？陳其邁笑說，最近上節目才分享而已，不管清蒸、糖醋等各式各樣都可以，重點是現在很多都是料理好了，只要打開包就能吃。

►飛利浦全自動義式咖啡機「現省8000元」！5種咖啡一鍵完成　香醇又方便

ET快訊
蔡尚樺跟網友拼了　爆乳走紅毯「直接撩開」：露不同地方
金鐘／鄧惠文「破尺度解放北半球」激辣！網驚：看不出51歲了
金鐘／蔡尚樺「胸前晃動」太猛！　一轉側身全場噴鼻血
快訊／焦凡凡金鐘緊張卡詞！　婁峻碩護愛發聲
金鐘／卓文萱破尺度中門大開！「東西半球被看光」激辣
金鐘／竇智孔正妹妻不藏了！　禮服「胸前開一道」超火辣
金鐘獎／訪問到一半「焦凡凡突伸手」！暖心舉動全被拍
解扣擺拍！博士美女候選人抽中6號　嬌呼：是我生日欸
今晚變天「降雨熱區」曝！奈格颱風最快明生成
唐綺陽「激瘦12公斤」 ！　靠2招成功減肥
最新民調！　張善政、鄭運鵬差距曝光
快訊／搶救台股！　金管會再祭出兩大招

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北議員第6選區號次一次看！11人選6席　搶為中和人服務

「現在池邊抓不到魚了」！陳吉仲揭這些關鍵：石斑價格很好

婚禮播玖壹壹「這首歌」！奶奶一聽怒了：娶這什麼老婆…人妻怕爆

3600所學校苦等「石斑午餐」！　陳吉仲合體陳其邁回應了

「4生肖」年底絕地大翻身！命理師：愛情、事業、財運一路發

颱風「奈格」最快明生成　水保局提醒：有劇烈降雨要加強戒備

老婆突喊要「借精生子」想懷混血寶寶！　他猶豫：該讓步嗎？

今晚變天「降雨熱區」曝！奈格颱風最快明生成　週末轉涼雨彈更猛

台東+301確診案例！　衛生局籲民眾持續落實防疫措施

她家境富裕！男友嫌「香皂是窮人用的」嗆：有錢就多花一點

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

納豆認了「有跟依依求婚過」！　曝女友反應：她還沒準備好嫁給我

調皮姐躲沙發「惡整老妹」　她被嚇失魂！愣15秒爆哭

新北議員第6選區號次一次看！11人選6席　搶為中和人服務

「現在池邊抓不到魚了」！陳吉仲揭這些關鍵：石斑價格很好

婚禮播玖壹壹「這首歌」！奶奶一聽怒了：娶這什麼老婆…人妻怕爆

3600所學校苦等「石斑午餐」！　陳吉仲合體陳其邁回應了

「4生肖」年底絕地大翻身！命理師：愛情、事業、財運一路發

颱風「奈格」最快明生成　水保局提醒：有劇烈降雨要加強戒備

老婆突喊要「借精生子」想懷混血寶寶！　他猶豫：該讓步嗎？

今晚變天「降雨熱區」曝！奈格颱風最快明生成　週末轉涼雨彈更猛

台東+301確診案例！　衛生局籲民眾持續落實防疫措施

她家境富裕！男友嫌「香皂是窮人用的」嗆：有錢就多花一點

新北第7選區「議員3席之爭」號次出爐　土地王、律師都參戰

兄弟今晚封王戰預售破萬！德保拉期待看到黃色彩帶

桃園市議員抽籤驚見「皮卡丘」、「鐵拐李」　候選人都有話要說

新北議員第6選區號次一次看！11人選6席　搶為中和人服務

金鐘獎／蔡尚樺跟網友拼了　爆乳走紅毯「直接撩開」：露不同的地方

金鐘獎／鄧惠文「破尺度解放北半球」激辣！高衩開到腿根…網驚：看不出51歲了

暖心主人自製紙箱！載「18歲癱瘓狗」騎車趴趴走：讓牠隨時兜風

保全睡死「感應門半夜大開」　嗆嗶嗶叫太吵！住戶火：玩電動也好

季後賽疫情遞補避免有Bug！確診要「國家認證」

樂桃航空台北飛羽田與大阪11月中起天天飛　票價較疫前高出不到一成

生活熱門新聞

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

搭火車到嘉義玩！2兒一路鬧「爸媽震撼教育」

麥當勞為了他「早上9點做炸雞、薯條」　理由感動萬人

恩客暈船娶了！妻4年忍不住...他翻一包套套崩潰

今傍晚變天下探17℃！　週末共伴效應「紫爆豪雨」炸2區　

尪外遇「全職媽媽想離婚」要孩監護權　律師吐真心話

不想收到什麼競選小物？網友點名1物

手術費近萬！員工脖子長瘤沒錢醫　老闆霸氣全包

餐廳優惠「帶老婆9折帶女友8折」　1點遭酸沒種

掛婦產科！「沒發生過性行為」醫驚訝讚1句

王必勝鬆口：確診居隔7+7擬放寬！

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

遇到請抱緊！這3星座「絕對是好情人」

妹子一字馬秀下體「希特勒小鬍子」　超越駱駝蹄

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

AKIRA帶兒現身百貨　見林志玲看板反應超浪漫：拍一張全家福照！

婆婆顏值太逆天！被婚宴賓客誤認是新娘

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

搭火車到嘉義玩！2兒一路鬧「爸媽震撼教育」

嘉市議員最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

專家點名「超難追星座Top 4」

陸媒曝：林書豪將加盟高雄鋼鐵人

麥當勞為了他「早上9點做炸雞、薯條」　理由感動萬人

百萬豪車停路邊忘2年！車主現身要繳22萬停車費

即／台7線18歲失蹤女　與母最後通話曝

即／彰化神秘保險櫃打開了　百年「黃金傳說」揭曉

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

更多

最夯影音

更多
女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面