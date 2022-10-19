被好友兒搶走老婆！他持棍狂毆頭險奪命　「像在打棒球」遭重判

▲彰化曾男回想起8年前老婆被黃姓友人兒子搶走的舊怨，竟拿球棒將黃男打到昏迷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一曾姓男子和10多年交情黃姓好友喝酒後，回想起7、8年前黃男的兒子搶走他老婆，內心怒火又燒起，拿出車上80公分的木棍，用打棒球的姿勢揮棍重擊好友頭部3下，當場把黃男打暈在椅子上，導致他腦震盪、頭皮撕裂傷等，經送醫開刀後才撿回一命。此案經上訴到最高法院發回更一審，法官認為曾男具有殺人之不確定故意，依犯殺人未遂罪，處他5年2月徒刑，全案還可上訴。

判決書指出，曾男和同村的黃男認識10多年，前年4月1日上午6時許和黃男在雜貨店喝酒後，想到7、8年前黃男的兒子介入他婚姻，搶走他老婆、害他離婚，黃男都未幫他處理，竟對好友心生怨恨，回車上拿出80公分的木棍藏在身後，再回到店內，趁黃男在和其他友人下象棋毫無防備，揮棍毆打黃男頭部3下，見黃男陷入昏迷，身體癱軟在椅子上，還想繼續揮打，被在場其他人制止並奪走木棍才罷休。黃男因此受有腦震盪、頭皮撕裂等傷害，被緊急送進醫院開刀後才脫險。

全案審理時，曾男表示只是想傷害黃男，並沒有想殺了他。曾男的律師也辯稱曾男沒進廚房拿刀，被制止後收手，所以無殺人故意。不過法官認為，曾男當時略蹲馬步，雙手將木棍高舉到肩後，就像打棒球一樣，微抬左腳揮棒重擊曾男的頭部，現場證人也表示打擊的聲音「很大聲」，可見力道之大。曾男應知道以木棍打頭頸部位會造成死亡的結果，卻仍持棍毆打，可見就算造成黃男死亡的結果，也不違背他的本意，判他犯殺人未遂罪，處5年6月徒刑。

二審審酌案發起因和情狀，認為曾男攻擊黃男時並未有殺人意思，改依重傷害未遂罪，處2年6月徒刑，案經上訴到最高法院發回更一審，法官認為曾男的木棍堅硬，重擊力道之大，足以造成重傷甚至死亡結果，非只是「稍微警告」黃男而已，而是具有殺人之不確定故意，仍依犯殺人未遂罪處5年2月徒刑，全案還可上訴。