台北市長參選人今抽籤　陳時中、蔣萬安、黃珊珊親抽號次求上上籤

▲蔣萬安、黃珊珊、陳時中日前於2022台灣氣候行動博覽會同台。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2022九合一選舉倒數35天，備受注目的台北市長選舉一戰，21日上午將進行市長、議員參選人選舉號次的抽籤，民進黨籍參選人陳時中、國民黨的蔣萬安與無黨籍的黃珊珊3人都將親自出席，不假他人之手抽出攸關選舉氣勢的關鍵號次。

此次登記參選台北市長者，除了蔣萬安、陳時中以及黃珊珊外，還有台灣動物保護黨的張家豪、台灣維新黨的蘇煥智、台朋黨的黃聖峰，以及無黨籍的童文薰、鄭匡宇、施奉先、唐新民、王文娟、謝立康。一共有12人登記參選台北市長，是市長民選以來，參選人最多的一年。

至於在議員部分，一共有118人登記參選，第一選舉區25人、第二選舉區13人、第三選舉區16人、第四選舉區13人、第五選舉區19人、第六選舉區27人、第七選舉區2人、第8選舉區3人。另外，里長共有884人登記參選。

而在抽籤號次出爐後，由三立、TVBS共同舉辦的首場台北市長選戰電視政見辯論會，預計在11月5日舉行。另外，根據中選會規劃，預計在11月11日到25日期間，辦理市長選舉的公辦政見發表會。

本次選舉共有9種地方公職人員選舉，包括直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長等，定於111年11月26日（星期六）舉行投票，投票時間從上午8點起至下午4點為止。

中選會預估，本次選舉人數將近1930萬人，將選出1萬1023位地方公職人員；同時預計在全國設置1萬7648處投開票所，動員超過30萬選務工作人員，期勉全國選務人員齊心協力辦好這次選舉及修憲複決公投。