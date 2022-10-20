打高端赴日補助3500元做PCR？　薛瑞元：目前沒有相關規劃

記者嚴云岑／台北報導

日本不承認高端疫苗，指揮中心昨起開放補打，衛福部長薛瑞元上午出席「南港綜合長照機構」揭牌儀式，會後接受媒體堵訪時表示，開放補打是參照美國先例，雖然會持續與日方溝通，但邊境開放後不再查疫苗證明是趨勢，而高端補打疫苗很複雜，一時半刻說不清楚；至於外界建議補助打高端者3500元PCR費用，薛瑞元表示，「目前沒有相關規劃」。

▲高端赴日補打方案引發外界質疑。（圖／記者林悅翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

全國首家公辦公營「南港綜合長照機構」今（20）日上午正式揭牌，總統蔡英文、衛福部長薛瑞元等均出席參與，由衛福部次長王必勝進行業務簡報，介紹機構開辦宗旨與未來可提供服務。

「南港綜合長照機構」是衛福部與交通部首度合作，利用郵局節餘空間，由行政院前瞻計畫編列1億1900萬特別預算支應，既可達到資產活化，也能補充南港區及鄰近地區長照住宿式服務資源不足問題。

▲衛福部長薛瑞元上午出席活動時受訪。（圖／記者嚴云岑攝）

王必勝在簡報中特別感謝前衛福部長陳時中與前交通部長林佳龍，直言該項業務是由兩位部長規劃，更開玩笑表示「他們一人要選台北市、一人要選新北市」。

總統蔡英文也在致詞時表示，南港住宿式機構只是一個起點，長照據點已從過去700多點擴增到1.1萬點，服務人次從10萬人次增長到40萬人次，明年中央政府長照預算更達到649億元，創下史上新高。她也感謝兩位前部長陳時中、林佳龍扮演關鍵角色，在寸土寸金的雙北取得突破空間，提供超過70床住宿量能，還有16床日間照顧服務。

薛瑞元表示，台北市已經率先進入超高齡城市，老年人口佔比已達20.52％，位居全國第二。人口老化面臨更大的問題就是高房價、高地價，造成老人住宿式機構紛紛外移，南港郵局是一個公家與公家機構合作的典範，希望未來中央地方一起合作，一起解決長照問題。