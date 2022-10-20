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社會 社會焦點 保障人權

萬華狂轟32槍動機曝！被自己人看不起　「芋粿」又不挺終走上絕路

▲▼萬國幫槍手邱國龍萬華尋仇，商辦大樓開槍2人送醫。（圖／民眾提供）

▲邱國隆不滿朋友被欺負開槍相挺，透過地方人士「保勝」協調，又認為被自己人欺壓，才開槍尋仇。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區在19日晚上連續發生2起槍擊，造成3人中槍送醫搶救，萬國幫槍手「阿國」邱國隆接著挾持4名人質與警方對峙，1小時後將人質釋放，在大批警員面前持槍抵住下巴自轟身亡，現在槍手狂轟32槍再自戕的動機曝光，原來邱因替朋友出頭與人結怨，又被自己同幫派兄弟欺負，透過地方人士協調也未果，才會心生不滿狂轟32槍。

警方調查，57歲的萬國幫要角邱國隆，因不滿朋友被「河溝頭」大頭彬欺負，決定出面相挺，雙方險些發生衝突，且認為被萬國幫成員洪清正、洪文賓等人欺壓，所以才會到洪清正擔任理事長的《西門町觀光發展協會》找算帳，當場持槍朝2人狂轟19槍後離去。

邱國隆隨後搭小黃在長沙街下車，走路到青山宮找許姓副主委，2人交談之際一言不合，許想回頭走進青山宮，但是卻被邱從後方開槍襲擊，結果邱開4槍，2槍打中許的手腳，1槍則從腹部擦過去，另1槍則沒擊中，事後邱也在警力包圍下自戕身亡。

▲▼萬華青山宮警匪對峙，惡煞自轟2槍倒地躺血泊。（圖／記者黃彥傑攝）

▲邱國隆認為被萬華幫其他成員欺負，於是在19日前往尋仇，最後釋放人質自戕身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據地方人士指出，邱國隆獲悉朋友被「河溝頭」的大頭彬欺負，為了相挺朋友，雙方互相叫陣，邱還為了挺朋友朝大頭彬開槍，之後透過萬華地方人士「保勝」出面「泡茶和解」，但邱卻認為對方不罷休，所以對此事心生怨念。

同為萬國幫要角，綽號「阿弟仔」的洪清正，現任西門町觀光發展協會理事長，邱也因為不滿阿弟仔出獄後就聯合其他人欺壓自己，所以想透過青山宮許姓副主委出面處理，但是綽號「細漢芋粿」的許姓副主委則不願出面協調。

地方人士透露，有可能因此引發邱對於洪清正以及洪文賓不滿，所以在19日前往西門町觀光發展協會朝2人狂轟19槍，開槍前搭電梯畫面也曝光，只見邱從容不迫的背著背包，還拿著芭樂狂啃進電梯上樓。

邱國隆與阿弟仔同為萬國幫，但是卻想透過青山宮許姓副主委協調，也有人指出，許姓副主委年輕時活動範圍都在大同區，因為叔叔就是萬國幫已世幫主許豐茂，而邱國隆就是跟著許豐茂混跡江湖，所以才想透過許姓副主委幫忙協調。

邱國隆在槍擊2人後，前往青山宮告知許姓副主委槍擊2人，許勸告邱趕快跑，邱認為許不挺他，且先前邱打電話給許，許沒接因此心生不滿，不排除恐因新仇加上舊恨，才會又朝許姓副主委開槍洩憤。

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