國三兒借路人1000元　在還錢地點站半小時失望了！媽1招讓眾人讚爆

▲國三男學生借路人1000元，等半小時沒看見對方來還錢才知被騙。（資料圖／記者項瀚攝）



記者崔子柔／綜合報導

路上常碰到有陌生人來借錢，通常都是借出就不會拿回來。一名國三男學生近日就借給一名30多歲女子，還和對方約好還錢的時間、地點，等了半小時才驚覺被騙，他的母親則藉此進行機會教育，讓不少網友稱讚「很有機會」。

原PO昨（17）日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她國三的兒子昨日放學後，在捷運站碰上一名30多歲的女子，對方稱手機和錢包被偷，兒子就把身上僅有的1千元借出，並約了當晚8點在某公車站牌還錢。

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▲原PO全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



「兒子滿懷期待地出門要拿回他的一千元與信任，但是等到八點半，他失望了」，原PO指出，她沒有因為這件事責怪兒子，並說「媽媽支持你的善良，所以我幫你出500（元），但是善良之前，要先學會保護自己，小心求證，所以你自己出500（元）」。

文章曝光後，不少網友讚賞原PO的處理方式，紛紛留言表示，「妳做的很好，所有重點都有顧到」、「媽媽很有智慧喔」、「支持善良，先給小孩鼓勵，但是也要教會怎麼處理詐騙，捷運站有監視器可以報案，這也是讓孩子學會面對處理」、「很棒的教育方式，勿以善小而不為，勿以惡小而為之，建議還是要跟小孩教育，報警處理」。