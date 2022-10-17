野蠻女友做愛如打戰！狂叫還會「捏爆橘子」　他「操勞過度」求救

▲男感到身心疲憊，不知該如何是好。（示意圖，翻自YouTube+ec.sod.co.jp）

圖文／鏡週刊

英國男子近日投書指出，自己擁有一個野蠻女友，床上做愛真的是「床戰」，女友不僅會大聲對他咆哮，還會動武，甚至差一點要「捏爆橘子」。男子不知該如何是好，於是尋求兩性專家的建議。

這名男子投書到英國《每日星報》的專欄，表示自己擁有一個野蠻女友，女友平時的脾氣就不太好，只要情緒一上來，就會對人大吼大叫，甚至是亂丟東西。男子更說，女友的性慾旺盛，非常喜歡做愛，因為她認為「做愛可以紓壓，還可以燃燒精力」。

不過男子也抱怨，每每和女友做愛「簡直就是一場戰役」。因為女友在做愛期間，會不斷對他咆哮嘶吼，甚至把他當成性愛娃娃，暴力式又推又擠，甚至還會狠狠地緊抓他的下體，用力捏，差一點就演變成「捏爆橘子」的場景。男子也說，如果無法迎合女友的精力，就會被她大罵「懦夫」。男子表示，在「操勞過度」的情況下，讓他感到身心疲憊，不知該如何是好。

負責回文的專欄作家歐葛曼（Jane O'Gorman）就回答說，她認為男子的女友，應該要為自己個人的暴怒脾氣與行為負責，甚至要尋求專業協助。歐葛曼直言，這位女友已經有情緒失控問題，他建議男子應該認真考慮，給她一個空間，千萬不要認為是自己的錯，也不要持續沉浸在這段「有毒」的關係裡。歐葛曼也認為，女友對男子的任何傷害，都是不可接受的，歐葛曼語重心長地說：「不要再給予她摧毀你信心的權利。」

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