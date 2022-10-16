暴風雨何時停？下波「冰豪雨彈」降剩20°C半台警戒　一周天氣出爐

▲尼莎颱風從巴士海峽通過，為台灣帶來超大豪雨。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象局持續針對20號輕度颱風「尼莎」（Nesat）發布海上颱風警報，受颱風外圍環流影響，北部、東半部「豪雨特報」雨勢明顯，宜蘭、台北及桃園市山區已有超大豪雨，預估明天（17日）颱風逐漸遠離，但東北季風持續增強加上外圍環流，北東仍有降雨，桃園以北、宜蘭仍有局部豪雨發生機率，且將降溫至20度，直到18日（周二）雨勢才漸緩。

氣象局預估，明天颱風雖然逐漸遠離，不過由於東北季風持續增強加上颱風外圍環流影響，台灣附近水氣仍多，北部及東半部降雨機率高，尤其桃園以北及宜蘭下雨時間長，仍有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨。隨著東北季風增強，冷空氣也隨之南下，北部、東北部天氣越晚越涼，氣溫會降到20度左右，其他地方白天高溫雖仍有28到32度，入夜後也將轉涼，低溫約21度。

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▼尼莎颱風+東北季風共伴效應，豪雨將再持續一天。（圖／中央氣象局，下同）



颱風外圍環流影響加上東北季風增強，北部、東半部地區及中南部山區雨勢明顯，宜蘭縣、台北及桃園山區有超大豪雨，大台北地區及新竹山區有大豪雨，其他地區也有局部大雨及豪雨，至於中南部也有局部降雨。根據氣象局觀測，15日0時至16日傍晚5時出現較大累積雨量如下，最高雨量位在宜蘭縣樂水分校達972.5毫米，台北市擎天崗891.0毫米，桃園市嘎拉賀551.5毫米，新北市水利署火燒寮510.0毫米，基隆市五堵496.0毫米，新竹縣西丘斯山476.5毫米，台中市南湖圈谷392.0毫米，花蓮縣赤柯山306.5毫米。

何時狂風暴雨會停？天氣風險公司分析，根據最新的預報資料，晚間雨勢會稍微緩一些，今晚8點至明早8點降雨預報顯示，晚間風向改變之後，強對流位置會慢慢移到海上，等到明天清晨強烈的東北風下來後，才會開啟下一波雨勢。明天迎風面北部、宜花仍有雨，18日起颱風遠離，各地天氣逐漸好轉，不過受東北季風帶來較涼空氣，全台也將降溫。

天氣風險公司總經理彭啟明指出，共伴效應是兩種系統，底層的東北季風和颱風外圍水氣配合，加上東北部迎風面地形造成的劇烈降雨，每次的共伴很不相同，印象最深的是 2010 梅姬颱風造成宜蘭蘇花公路的劇烈降雨，造成災情。目前的發展還沒有結束，預期可能要到明天晚上，在北部、東北部有劇烈降雨區域，尤其是敏感地區，減少外出或留意自家附近的狀況。

▼氣象局一周天氣預報：

●10/17（周一）東北季風增強及尼莎颱風外圍環流影響－

桃園以北、宜蘭降雨仍明顯，有局部大雨或豪雨，其他地區有局部短暫陣雨。

各地氣溫下降，北部及東北部降溫明顯，晚上低溫約20度。

●10/18～10/19（周二～三）東北季風影響，降雨漸趨緩－

桃園以北及宜、花局部短暫雨，台東零星雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區零星陣雨，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有較大雨勢。

北台灣低溫約18、19度，高溫約20至22度整天涼；中南部、花東早晚亦涼，低溫約20至22度。

東北季風影響期間風力明顯偏大，沿海浪亦大，請特別留意。

●10/20～10/23（周四～日）東北季風減弱，氣溫逐漸回升－

周四基隆北海岸及宜、花局部雨，大台北、台東零星雨，其他地區多雲到晴，中南部山區午後零星陣雨。

周五至周日基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島局部雨，桃園以南大致為多雲可見陽光。

▼尼莎颱風明天將遠離。



▼一周天氣預報。



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