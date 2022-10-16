豪大雨不停！花蓮9鄉市鎮路段積水管制通行　縣府籲繞道行駛

▲受颱風外圍環流影響，花蓮持續豪大雨造成多條路段進行交通管制。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受颱風外圍環流影響，16日花蓮縣持續豪大雨，影響所及造成多條路段進行交通管制，花蓮縣府籲請用路人留意，另外日前0918地震影響，山區邊坡尚未穩定，請民眾豪雨期間勿前往山區、海邊及溪邊，以保障自身安全。

花蓮縣府16日近中午時宣布縣內已實施管制路段如下：

⚠️花蓮市區雨勢過大，花蓮市德安六街涵洞道路淹水，已雙向封閉管制。

⚠️吉安火車站旁涵洞積水封鎖，禁止通行。

⚠️壽豐鄉台9線、豐德街地下道積水封鎖，禁止通行。

⚠️豐田火車站旁涵洞積水封鎖，禁止通行。

⚠️鳳林鎮山興193縣道樹木倒塌及土石坍落，已拉拉封鎖線警示。

⚠️縣道193線月眉路段在23.6K~30.9K陸續有土石、樹木崩落情形，為保障用路人安全，已於16日上午10:30進行預警性封路，後續將視雨勢狀況及邊坡較穩定後再開放通行。

⚠️光復鄉大進村1巷2號道路淹水，消防局已協助警戒。

⚠️瑞穗鄉中正南路一段連接溫泉部落道路涵洞積水，車輛無法通行，已拉封鎖線警示。

⚠️瑞穗鄉富興村產業道路原河床便道水位暴漲，車輛無法通行。

⚠️玉里鎮：

玉里鎮大禹里往中平部落之鐵路函洞積水，車輛無法順利通行，已放置三角錐警示。

玉里鎮大禹里酸柑公墓前道路積水（尚在排水），車輛無法順利通行，已放置三角錐警示。

花65縣道玉里鎮三民往立山方向涵洞積水，車輛無法順利通行，已放置三角錐、拉封鎖線警示。

玉里鎮觀音里高寮竹林溪水淹沒便道，車輛無法通行，已拉封鎖線警示。

玉里鎮台30線往瓦拉米步道沿路多處落石。

⚠️卓溪鄉卓清村長富大橋往清水部落道路有落石，勉強單線通車，現場擺放交通錐及拉封鎖線，請用路人留意。

⚠️富里鄉新莊地區涵洞積水接近膝蓋高度，請用路人改道。

花蓮縣政府呼籲，因大雨造成路面遭淹沒及積水路段，請民眾避開改道行駛並勿逗留，以免發生危險。