快訊／本土+43478！仍有11縣市病例破千　分布曝光

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增為43,478例本土個案，當中仍有11縣市破千，依序是為新北市(8,324例)，臺中市(5,486例)，高雄市(4,661例)，桃園市(4,475例)，臺北市(4,301例)，臺南市(3,437例)，彰化縣(2,294例)，屏東縣(1,443例)，新竹縣(1,103例)，雲林縣(1,086例)，苗栗縣(1,060例)。

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增43,510例COVID-19確定病例，分別為43,478例本土個案及32例境外移入；另確診個案中新增77例死亡。

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▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布10/15確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之43,478例本土病例，為19,639例男性、23,828例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8,324例)，臺中市(5,486例)，高雄市(4,661例)，桃園市(4,475例)，臺北市(4,301例)，臺南市(3,437例)，彰化縣(2,294例)，屏東縣(1,443例)，新竹縣(1,103例)，雲林縣(1,086例)，苗栗縣(1,060例)，新竹市(961例)，宜蘭縣(823例)，嘉義縣(750例)，南投縣(742例)，基隆市(711例)，花蓮縣(584例)，嘉義市(533例)，臺東縣(351例)，金門縣(172例)，澎湖縣(162例)，連江縣(19例)。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心10/15公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

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