女教授露奶照示愛！200萬寵女友半年被分手　拒當工具人怒告結局曝

▲女教授和女網友譜出戀情，分手提告自認遭詐騙。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民、郭玗潔／台北報導

北部1位大專院校單身女助理教授認識1名未婚女網友後墜入情網，不僅大膽自拍露奶不露點的清涼照給對方示愛、送禮送錢又替對方還債，更一起投資買金飾數百萬元，最後仍分手收場，女教授自認遭榨乾積蓄後拋棄，怒告女網友涉嫌詐騙她200多萬元，台北地檢署查出雙方簽和解書一筆勾消債務，女教授也私訊女網友允諾不再追討，據此將女網友不起訴處分。

據悉，本案女教授和女網友都是年約40歲的輕熟女，2人於2020年透過LINE結緣，越聊越投機，女教授不但有碩士與博士學歷，還有專業證照，工作資歷列出來一長串，相當傲人，卻像著了魔似地瘋狂愛上女網友，還自拍雙手遮胸、露奶不露點的清涼照給對方示愛，更寫鹹濕訊息跟女網友調情。

▲女教授對女網友愛到不可自拔，送禮送錢幫還債又共同投資，最後一場空。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

雙方交往期間，女教授頻頻對女網友送禮送錢又幫對方還債，並聽信女網友的建議投資金飾，由她刷卡買單、交給女網友保管，但濃情蜜意僅約半年就戛然而止，女網友要求分手，女教授自認被當成工具人，對方榨乾她的錢就拍拍屁股走人，越想越氣，不甘人財兩失，怒告對方涉嫌詐欺。

女網友到案不認罪，拿出女教授提供的自拍清涼照，堅稱女教授主動對她瘋狂追求，送禮給錢都是女教授心甘情願贈與，不應分手後就翻臉索討，女網友還拿出雙方所簽和解書，約定她只需歸還10幾萬元給女教授，彼此的金錢關係就一筆勾消。

女教授聲稱，分手時因為心急加上教學工作忙碌，害怕若不簽字就什麼都拿不到，對方確實依約把錢付清，可是她主張其實在女網友身上花掉數百萬元，就算扣除投資的部分，她幫對方還債不是餽贈、而是借貸關係，她更嚴重懷疑簽和解書是對方所設的局，有200多萬元的債務應該構成詐欺。

但女網友再拿出彼此的通訊對話紀錄，清楚顯示女教授允諾簽字後不再向她追討任何錢。檢察官查明相關證據無從證明女網友自始施用詐術、讓女教授陷入錯誤而交付金錢，熱戀期間的主動餽贈也很難構成詐欺罪，因此將女網友不起訴處分。