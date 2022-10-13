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全台最大單一儲能案場落腳嘉義　工業園區供電更趨穩定

▲▼儲能案場抵嘉啟用 國內最大案場正式運轉 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼儲能案場抵嘉啟用 國內最大案場正式運轉 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近年世界各國提出碳中和時程與各種減碳方法，「淨零碳排」已成全球共識。隨著綠電發展及需求逐漸擴大，力暘能源集團以子公司「銧昊」專職儲能領域的開發。年初開工的嘉義太保「韓暘 2. 1MW、天璇 2.1MW、天樞8.4MW」台電 AFC 儲能案場，12日舉行啟用剪綵儀式，嘉義縣長翁章梁、台灣電力公司嘉義區處長許一女、力暘能源集團暨銧昊公司董事長黃志文、美國Powin儲能系統董事長Joseph Lu盧煥輪等人出席，共同見證能源轉型新篇章。

以出口貿易為導向的台灣，在環境與經濟的雙重考量之下，立法擬於明年起徵收碳費，更訂定2025 年再生能源裝置容量須達到27GW 的政策目標。帶動國內再生能源裝置設置與綠電使用，能源轉型所必需的「儲能設備」也隨之興起。「韓暘 2. 1MW、天璇 2.1MW、天樞8.4MW」台電 AFC 儲能案場總容量高達 12.6MW(百萬瓦)，為嘉義縣市首座台電併網儲能案場，更是目前國內最大單一儲能案場。

▲▼儲能案場抵嘉啟用 國內最大案場正式運轉 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣政府在能源政策的架構下推動綠色能源建置，朝向114年累積裝置容量1.2百億瓦目標前進。近年來積極推動各類型太陽能案場建置、並取得優異成績，到111年8月底設備登記案件總核准3,087件，合計容量達756百萬瓦，預估年發電量高達949百萬度。再生能源發電設施持續併網，提高綠能總發電量。

因此台電公司規畫AFC自動調頻等輔助服務，提升電力系統的穩定度及電力品質。更鼓勵業者投資建置相關儲能設備，以電池的儲放電功能來平穩電力系統，以儲能系統搭配再生能源發電，讓國家新能源政策更趨完善成熟。

台電嘉義區處長許一女說，台電近期著重於電網韌性的加強工作，將全面提升全國電網面對突發事故的因應能力，以及為2050淨零轉型做準備。而廣設儲能設備也是計畫重點之一。希望未來在各儲能業者的努力下，廣設儲能設備，共同為台灣電網穩定而努力。

▲▼儲能案場抵嘉啟用 國內最大案場正式運轉 。（圖／記者翁伊森攝）

力暘能源集團董事長黃志文表示，太保儲能案場能夠得以順利建置，除了感謝嘉義縣政府的大力協助之外，更要感謝台灣電力公司嘉義區處的友善併網作為，才能順利完工。太保儲能案場是集團第一座正式上線的 AFC 儲能系統，協助維持電網穩定。若瞬間用電急遽變動或供電突增突減，AFC 便可依需求及時升降載，維持系統頻率穩定，避免跳電。

Powin 儲能系統董事長盧煥輪指出，Powin 是世界前三大儲能設備商，儲能設置經驗超過 10 年，己在全世界建置超過2,800MW 裝置容量的儲能設備。而最重要的便是 Powin案場的安全性，至今全世界案場都無任何事故發生。這項難能可貴的紀錄歸功於POWIN 鋰鐵電池糸統以及諸多消防安全設計，確保了0事故紀錄。

翁章梁縣長說，台灣產業以外銷為主力，在國際大廠要求供應鏈必須符合「減碳」規範下，「綠電」已經成為台灣產業繼續在國際競爭的必要條件。嘉義擁有充沛日照，縣府近年來在居民與業者的全力配合下，成功推動多處太陽光電設置。看見嘉義縣首座「儲能設備」落成啟用，代表嘉義縣內電力將更加穩定，日後需要眾人齊心維護，也希望有更多企業能投入綠電產業，實現能源轉型的願景。

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關鍵字：

能源新政策儲能案場力暘能源集團銧昊

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