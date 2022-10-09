哄少女拍「全裸白虎照」　噁爛攝影師動口動手還拿按摩棒

▲少女在色攝影師的哄騙下拍了全裸無碼裸體照。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Unsplash）

記者劉人豪／台北報導

未成年少女被攝影師哄拍大尺度寫真，若之後放到網路平台有營利的話可以獲得分潤，隨後攝影師將少女脫光剃毛，拍攝指插下體、按摩棒碰觸等畫面，少女返家後認為遭侵害報警，士林地檢調查後依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，將林男提起公訴。

一名馬姓攝影師，在2021年12透過IG認識一名未滿18歲少女，2022年1月馬男約少女前往淡水附近海邊拍攝泳裝照片，之後馬男向少女提議如拍攝大尺度寫真，放在網站平台營利，少女可以得到分潤抽成。

隨後馬男將少女載往附近的汽車旅館，先讓少女躺在床上，再拿準備好的刮刀刮除少女生殖器旁陰毛，之後命令少女脫光全身衣服，以嘴吸吮及徒手撫摸少女胸部，並以手指插入少女生殖器內，還拿黃瓜造型之電動按摩棒來回觸碰少女生殖器，而馬男則持手機及攝影機將上述行為拍攝及錄影。

少女返家後認為遭侵害，在社工陪同下報案，警方於2022年7月持搜索票前往馬男住處搜索，當場扣得存有少女猥褻照片影片的硬碟。馬男於偵訊時坦承有對少女拍攝猥褻照片及影片，但否認有以強迫方式對少女猥褻。

士林地檢署調查後，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，將馬男提起公訴。