喝綠茶咬到「QQ凝固體」她嚇吐！影城員工：只是衛生紙而已

▲喝到加料綠茶，員工的說法讓原PO超傻眼。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

喝到「有料」綠茶，業者解釋讓人難以接受！一位女網友在臉書「爆料公社公開版」發文，說她點了杯日式綠茶，照理來說是純茶，但她喝到最後，竟咬到一坨QQ口感的凝固體，嚇得趕緊吐出來並拿去櫃台反應。店員卻解釋，那是清潔時有衛生紙掉進去，再三表態「那只是衛生紙而已」，讓原PO超傻眼。

這位女網友文中表示，她去看電影的時候有配餐，飲料選了日式綠茶，沒想到喝到後面，嘴中卻出現一坨QQ口感的凝固體，當下覺得噁心不對勁，就馬上吐了出來，並去櫃台希望能查看裝綠茶的桶子，懷疑是桶子根本沒在清潔。

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結果店員怎麼樣都不肯讓她查看，只是一直強調綠茶沒有問題，「後來櫃台說，回頭再打電話給我們解釋，大概10分鐘左右他們就打電話來了。店員他們解釋說那是衛生紙，他們清潔的時候，不小心掉入綠茶罐裡面，導致有很多的衛生紙漂浮物……」

▲▼有網友認為，就算是衛生紙也很噁心。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

原PO就表示，她覺得那個根本不是衛生紙，「我有把它拿出來摸，根本不是他們所說的衛生紙，而是是一坨QQ的物體，非常噁心。」但不管她怎麼說，店員還是一直表態「那只是衛生紙而已。」

最後，店員有向她道歉，也有詢問她是否要新的一杯，「但是這麼噁心，誰想要再要一杯啊？我們只想追根究底到底，那個凝固體到底是什麼？」也忍不住直批，「這飲料罐裡面到底有多少的大腸桿啊？噁心至極！」

原PO也在留言處強調，她不是想要賠償或誹謗，只是想知道真相，而且如果綠茶真的沒問題，為何員工事後要改口？貼文引發網友議論，「最討厭店家很不老實」、「就算是衛生紙也還是很噁心啊」、「這是道歉完就能當作沒事發生的事情嗎？道歉完然後接著讓下一個客人喝到這種東西？」