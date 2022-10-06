「Sony OLED A80K」征服小男孩樂團對聲音挑剔的耳朵

▲創作型樂團小男孩由昌哥、米菲、漢斯、阿中組成，成員對聲音有完美的堅持。（圖／取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

創作型樂團小男孩由昌哥、米菲、漢斯、阿中組成，成員對聲音有完美的堅持，創作音樂的過程經過反覆討論。吉他手昌哥說「團體裡會有很多意見，我不會把它視為分歧，而是有很多的可能性」，談到在寫《小男孩如是說》這首歌時，歌詞來回改了十多版，因為這首歌是向哲學家尼采致敬，光是要以哲學或白話口吻呈現就有不同意見。

▲主唱米菲認為歌手跨足演員對歌曲的詮釋更有幫助。

同一段旋律可能會有很多種不同的編曲方式，大家對同一首歌的想像也完全不同，主唱米菲認為歌手跨足演員對歌曲的詮釋更有幫助，能以更豐沛的情感投注在歌詞裡。

▲吉他手昌哥感謝太太挺他的樂團夢。

在廣告公司上班的吉他手昌哥，其實畢業退伍之後放棄音樂夢成為全職廣告人，直到多年後，太太跟他說「你是有樂團夢的人，何不繼續你的夢想呢？」全靠太太和公司力挺，才能兼顧音樂和事業，他笑說「小男孩樂團是從公司尾牙開始唱起來的」。

▲主唱米菲愛上Sony A80K的音效臨場感。

小男孩樂團最近體驗了Sony A80K，主唱米菲說「它的聲音效果真的有嚇到我」，直接從螢幕震動發出聲音，螢幕就像是個音箱的概念，結合Sony音效定位技術，「畫面上的樂器在哪裡，聲音就會從哪個位置發出來，而且畫面很精準的跟聲音合而為一，就像現實中我們的耳朵跟眼睛同步一樣」，要達到影音完全同步，除了技術之外，硬體也是關鍵，A80K有3個致動器、兩個重低音單體，相當於在螢幕的後方有一整套多聲道音響的概念，所以比起一般的電視音域更廣，聲音才會這麼立體，昌哥大讚「用這樣的顯示器看演唱會的影片，真的非常有臨場感」。

▲吉他手漢斯喜歡A80K聲音表現好又不佔空間的特色。

現在的居住空間偏小，對聲音很要求的吉他手漢斯說，放了一台顯示器之後，根本沒有辦法擺其他的喇叭，「像A80K聲音表現這麼好又不佔空間，就完全符合我的需求」，鼓手阿中認同說「我一直覺得有一群人應該跟我一樣，對聲音品質的要求都很高，希望聲音表現在中、高、低音都能夠全面更優化」「甚至可以把螢幕底座提高，搭配Soundbar，提升環繞聲場，保證可以滿足跟我一樣挑剔的耳朵」。

▲鼓手阿中對聲音品質的要求高，把螢幕底座提高搭配Soundbar，滿足挑剔的耳朵。

從事影像工作的昌哥則是對影像的要求特別高，「一台好的電視或是顯示器，最重要的就是能重現人眼能看到的真實，那以往很多的產品因為技術的關係，沒有辦法表現純粹的黑，但是A80K其實就沒有這樣的問題」，Sony獨家OLED對比增強Pro技術，可以表現出純黑、對比更鮮明，能看見更多畫面中的細節紋理。

▲小男孩樂團MV在網路上只有HD畫質，但也可以提升到接近4K畫質。

OLED A80K優點眾多，側面和正中間看到的顏色都是一樣的，不會有色偏，配上XR 4K升頻技術，就算是YouTube影片也可透過認知智慧處理器XR，重現畫面遺失的紋理跟細節，「就像是我們的MV在網路上只有HD的畫質，但也都可以提升到接近4K」，工作需要看大量影片來找靈感的吉他手漢斯，A80K搭載的Google TV系統，內建各種的串流平台，讓他可以輕鬆在平台間交替使用，而且只要語音搜尋，就可以找到各種想要看的影片，超方便。

▲吉他手漢斯最喜歡A80K搭載的Google TV系統，內建各種串流平台。

人類隨著世代的進化累積更多的智慧，A80K認知智慧處理器XR也比前一代更聰明了，它的各種技術讓色彩與細節表現，都更接近人眼看到的真實，而且使用上也更方便，不管是看Netflix或打PS5，都會自動切換對應的畫質模式，讓追劇更有電影院的氛圍，打電動也更得心應手，隨時享受最佳影音體驗。

▲Sony BRAVIA CAM會自動偵測人跟螢幕的距離，自動調整亮度與左右聲道的平衡。

Sony BRAVIA CAM會自動偵測人跟螢幕的距離，自動調整亮度和左右聲道的平衡，這個功能讓漢斯印象很深刻，鼓手阿中覺得最酷的是用手勢就可以去調整音量、還有關機等功能（註），直呼「比聲控還神奇」。

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註：未來將透過韌體更新支援功能