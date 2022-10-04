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2022全國化工啤酒釀造創意競賽　元智化材勇奪三冠王

▲全國化工啤酒競賽，元智化材勇奪三冠王

▲全國化工啤酒競賽，元智化材勇奪三冠王。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學化材系自2018年開設「精釀啤酒」創客課程，並設立國內大專院校第一間精釀啤酒成果分享室(Lango Bar)，課程內容深受學生好評，今年參加由台灣化學工程學會所舉辦2022全國化工啤酒釀造創意競賽，包辦三個組別第一名，在競賽中大放異彩。

▲全國化工啤酒競賽，元智化材勇奪三冠王

元智大學表示，該校化材系藍祺偉主任及廖建勛教授帶領學生柯義政、吳茜樺、羅子郁、鍾傑名、孫沛妤、陳姿妤等人，參加今年全國化工啤酒釀造創意競賽，在全國大專院校眾多參賽隊伍中，分別以「梅杜莎」獲得學術實驗組競賽第一名；「Sour berry」獲得學術實驗組競賽第二名；「KU KU SAU」與「Not Yet」分別獲得深色組與淡色組第一名，包辦三個組別第一名，為此次競賽最大贏家。

▲全國化工啤酒競賽，元智化材勇奪三冠王

藍祺偉主任表示，此次參賽啤酒品項中，獲得學術實驗組第一名的《梅杜莎》，其創作理念是將喜歡的水果加入啤酒中，釀造出初喝啤酒的人比較能接受的酒。這款酒有淡淡的莓果香甜味，配上啤酒花微微的苦澀味，並擁有強烈的氣泡感，造就出清爽型的啤酒，很適合大眾品飲。

▲全國化工啤酒競賽，元智化材勇奪三冠王

由柯義政同學所研發的《Sour berry》，獲得學術實驗組第二名。柯義政說，起初看到一支特別的酵母，想要結合自己的喜好，創作出水果酸啤，在查詢相關資料期間，發現了一個從未見過的風格就是奶昔Milkshake IPA，於是抱持好奇的心態，釀造此次的作品。

獲得深色組競賽第一名的《KU KU SAU》，這款酒的風格是英系棕色愛爾，在釀造時使用了幾種特殊的麥芽，使酒在品飲時會散發出淡淡的麥香、太妃糖與巧克力的味道，雖然整隻酒沒有太多的記憶點，但也因此造就了很高的易飲性，中高程度的氣泡感，使麥芽的甜味比較不單調，尾韻伴隨著一點苦味，減少酒體帶來的厚重感。

由柯義政與廖建勛教授共同研發的《Not Yet》，獲得淺色組競賽第一名。柯義政表示，起初是因為廖老師喝到一款令他驚艷的啤酒，於是也想要做出一支這類型的作品，釀造一個不一樣的風格，團隊選用了美式酒花，花香與柑橘調性，加上清爽的酒體，讓尾韻更為悠長。使整體如同IPA那樣以酒花風味為主，不同的是，此作品沒有酒花帶來的強烈苦味，也能享受到濃郁的酒花香氣。在取名時也因為此作品需要較長的釀製時間，用《Not Yet》這個名字去提醒我們，這支酒的釀製時間還沒到“還早”還不能飲用。

藍祺偉表示，酒的釀造需結合生物技術、化學與材料的科學，精釀啤酒更是融入創作元素提昇啤酒內涵及文化的專業工程技術，學生們在精釀啤酒釀造課程中，學習生物、材料、化學及工程整合等知識，並以專業職人精神，透過實務創作體驗不同材料與酵母在不同條件下，醞釀出多層次且多元的口感及風味，並學習藉由文字敘述，勾繪出品嚐精釀啤酒的感受。

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