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大陸 大陸焦點 特派現場

打破碗割傷手指！男子開車一半突頭暈　醫檢查傻眼：動脈被割斷

男子洗碗把碗打破，結果割傷手指血流不止。（圖／翻攝自微博）

▲男子洗碗把碗打破，結果割傷手指血流不止。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸蘇州一名郝先生日前在家中洗碗，不小心把碗打破，割傷了手指，立刻用布包紮並開車到醫院，豈料半路上突然覺得頭暈，完全沒辦法開車，趕緊求助附近的警察。經過檢查發現，其中一側的指動脈被割斷，以致於血流不止，所幸縫合9針後，目前已經沒有大礙。

根據《荔枝視頻》報導，郝先生當天晚上一個人在家，洗碗時不慎把碗打破，因此割傷了手指，導致血流不止，趕緊將傷口包紮，因為打電話叫救護車，需要10幾分鐘的車程，「出血過多，怕來不及」，決定自行開車前往醫院，結果行駛到半路，身體出現不適，而且手指始終在流血。

郝先生簡單包紮就開車前往醫院。（圖／翻攝自微博）

▲郝先生簡單包紮就開車前往醫院。（圖／翻攝自微博）

當下，郝先生看到派出所門口停了一輛警車，情急之下向警方求助，坦言眼睛有點暈，所以不敢繼續開車，擔心會出事，員警聽了馬上載他到醫院。經過檢查，醫生發現郝先生的手指上的一個動脈血管竟然被割斷，所幸送醫及時，手指暫無大礙，為了表達對員警的感謝，他還特地製作了錦旗送到派出所。

醫師指出，郝先生的處理方式是錯誤的，不管是手指、手掌、手臂出血，可以找一塊乾淨的紗布或毛巾壓住，就能有效減少出血，並盡快就醫。

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